Johnny Depp, 28 yaşındaki Rus modelle aşk yaşıyor
Eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davası ile bir dönem gündemden düşmeyen ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp yeni bir aşka yelken açtı.
Eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davası nedeniyle prestiji sarsılan ABD'li oyuncu Johnny Depp, kariyerinde yepyeni bir sayfa açmıştı. Kötü günleri geride bırakan oyuncu şimdi de yeni sevgilisiyle adından söz ettirdi.
Daily Mail'in haberine göre, 61 yaşındaki Hollywood yıldızı, Rus model Yulia Vlasova ile aşk yaşıyor.