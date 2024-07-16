Johnny Depp, 28 yaşındaki Rus modelle aşk yaşıyor

Eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davası ile bir dönem gündemden düşmeyen ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp yeni bir aşka yelken açtı.

Johnny Depp, 28 yaşındaki Rus modelle aşk yaşıyor - 1

Eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davası nedeniyle prestiji sarsılan ABD'li oyuncu Johnny Depp, kariyerinde yepyeni bir sayfa açmıştı. Kötü günleri geride bırakan oyuncu şimdi de yeni sevgilisiyle adından söz ettirdi.

Daily Mail'in haberine göre, 61 yaşındaki Hollywood yıldızı, Rus model Yulia Vlasova ile aşk yaşıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Johnny Depp, 28 yaşındaki Rus modelle aşk yaşıyor - 2

Depp'in 28 yaşındaki sevgilisi hem modellik yapıyor hem de güzellik uzmanı.

Depp'e yakın kişiler ilişkinin henüz çok ciddi olmadığını ve ikilinin son iki yıldır birbirlerini "ara sıra" gördüklerini doğruladı.

Johnny Depp, 28 yaşındaki Rus modelle aşk yaşıyor - 3

2021 yılında tanışan ikili, en son geçen perşembe günü Londra Heliport'tan ayrılırken birlikte görüntülendi.

Kaynaklara göre Vlasova, bir güzellik salonunun sahibi. Modellik de yapan Vlasova, ünlü oyuncuyla ilk kez Prag'da düzenlenen 55. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde tanıştı.

Johnny Depp, 28 yaşındaki Rus modelle aşk yaşıyor - 4

KONSER SONRASI POZ VERDİLER

İkili, Temmuz 2022'de Depp, hakaret davasını kazandıktan sonra Jeff Beck'in konserinde görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta ikilinin birlikte poz verdiği görülüyor.

Johnny Depp, 28 yaşındaki Rus modelle aşk yaşıyor - 5

Instagram'da takipçilerinin "En sevdiğin oyuncu kim?" sorusuna, model "JD. Çok yetenekli ve ilham verici bir oyuncu" yanıtını vermişti.

Johnny Depp, 28 yaşındaki Rus modelle aşk yaşıyor - 6

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heardün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlanmıştı. Mahkemeye sunduğu itirazlardan ve tazminatı ödememek için attığı adımların ardından uzlaşmaya giden Heard, eski eşine 1 milyon dolar ödeme yapmıştı.

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