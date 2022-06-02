Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı (Johnny Depp ve Amber Heard'den ilk açıklama)

AMBER HEARD: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

Amber Heard ise kararı, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde. Eski kocamın orantısız gücüne ve etkisine karşı koymak için kanıt dağının hala yeterli olmamasına üzüldüm. Bu kararın diğer kadınlar için ne anlama geldiği konusunda da hayal kırıklığına uğradım" sözleriyle yorumladı.