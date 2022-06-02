Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı (Johnny Depp ve Amber Heard'den ilk açıklama)

Haberler | 02.06.2022 - 07:04 - Son Güncelleme : 02.06.2022 - 07:16

Hollywood yıldızı Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki iftira davasında karar çıktı. Depp, eski eşinden 15 milyon dolar tazminat kazandı. Depp de Heard’e 2 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı (Johnny Depp ve Amber Heard'den ilk açıklama) - 1

ABD'de 6 haftadır süren ve arasındaki karalama davası sonuçlandı.

Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı (Johnny Depp ve Amber Heard'den ilk açıklama) - 2

Virginia Fairfax İlçe Mahkemesinde görülen davada 7 kişilik jüri heyeti, Depp'i haklı buldu. Heard'ün 2016'da ayrıldığı Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı (Johnny Depp ve Amber Heard'den ilk açıklama) - 3

6 haftadır ülke gündemini işgal eden Depp ve Heard'ün davasına bakan jüri, kadın oyuncunun 2018'de Washington Post gazetesinde eski eşi Depp'i "aile içi istismarı temsil eden halka açık bir figür" olarak nitelendirdiği yazısıyla karaladığına hükmetti.

Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı (Johnny Depp ve Amber Heard'den ilk açıklama) - 4

Karar kapsamında Johnny Depp de Amber Heard’e 2 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı (Johnny Depp ve Amber Heard'den ilk açıklama) - 5

Karayip Korsanları filmindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Depp, gazetedeki yazı nedeniyle eski eşine 50 milyon dolarlık dava açmış, buna karşılık Heard'ün avukatları da Depp'e 100 milyon dolarlık karşı davayla cevap vermişti.

Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı (Johnny Depp ve Amber Heard'den ilk açıklama) - 6

ABD medyasının yakından takip ettiği mahkeme sürecinde Heard, Depp'in kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Buna karşılık Depp, Heard'a asla vurmadığını, taciz iddialarının uydurma olduğunu ve aslında Heard'ün kendisine defalarca fiziksel saldırıda bulunduğunu savunmuştu.

Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı (Johnny Depp ve Amber Heard'den ilk açıklama) - 7

Mahkeme boyunca ezici bir çoğunlukla Depp'i destekleyen hayranları, karar duruşmasının yapıldığı salonda yer bulabilmek için geceden sıraya girdi ve karar sonrası sokakta Depp'i alkışlarken Heard'ü yuhaladı.

Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı (Johnny Depp ve Amber Heard'den ilk açıklama) - 8

JOHNNY DEPP: JÜRİ BANA HAYATIMI GERİ VERDİ

Kararı İngiltere'de öğrenen Depp, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Jüri bana hayatımı geri verdi. Gerçekten çok mutluyum" dedi. Deep, Latinceden alıntı yaparak, "Veritas numquam perit" (Gerçek asla yok olmaz) diye de ekledi.

Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı (Johnny Depp ve Amber Heard'den ilk açıklama) - 9

AMBER HEARD: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

Amber Heard ise kararı, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığı kelimelerin ötesinde. Eski kocamın orantısız gücüne ve etkisine karşı koymak için kanıt dağının hala yeterli olmamasına üzüldüm. Bu kararın diğer kadınlar için ne anlama geldiği konusunda da hayal kırıklığına uğradım" sözleriyle yorumladı.

Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı (Johnny Depp ve Amber Heard'den ilk açıklama) - 10

Johnny Depp-Amber Heard davasında daha önce yaşananlar;

DAVADA FOTOĞRAFLAR

Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı (Johnny Depp ve Amber Heard'den ilk açıklama) - 11
Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı (Johnny Depp ve Amber Heard'den ilk açıklama) - 12
Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı (Johnny Depp ve Amber Heard'den ilk açıklama) - 13

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