Johnny Depp Amber Heard davasının ardından inzivaya çekildi

"HER EVİM ÇOK ÖZEL"

Oyuncu, "Kendine has karakteri olan yerleri seviyorum. Birçok farklı yerde evim var ve hepsinin benim için özel bir anlamı var. Yalnızca 'Evlerim var' demiyorum, her birini kullanıyorum çünkü her biri çok özel" dedi.