Johnny Depp Amber Heard davasının ardından inzivaya çekildi

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlanmıştı. Eski eşi Heard ile çalkantılı boşanma süreci nedeniyle prestiji sarsılan ve son dönemde Karayip Korsanları serisine dönüp dönmeyeceği tartışılan Johnny Depp, bu süreci nasıl atlattığı hakkında açıklamalarda bulundu.
Somerset Life'a konuşan Depp, zamanının büyük bir bölümünü İngiltere'nin Somerset kentinde geçirdiğini söyledi.
Daha sakin ve huzurlu bir hayat sürdürmeyi hedeflediğini belirten 59 yaşındaki oyuncu, şehir hayatından uzaklaşmayı ve bir süre kırsalda yaşamak istediğini belirtti.
Oyuncu, "Kendine has karakteri olan yerleri seviyorum. Birçok farklı yerde evim var ve hepsinin benim için özel bir anlamı var. Yalnızca 'Evlerim var' demiyorum, her birini kullanıyorum çünkü her biri çok özel" dedi.
Depp "Alışverişe çıksam insanlar etrafımı çevreleyip selfie çekilmek istiyor. Buna çok takılmıyorum ama fazla kalabalık olabiliyor. İngilizler daha sakin, seni sanki komşunmuş gibi karşılıyor" ifadelerini kullandı.
"Gezmeyi, yeni yerler görmeyi ve insanlarla tanışmayı seviyorum ama çok da dışa dönük bir insan değilim. Ben bir oyuncuyum ve insanlara beklediklerini vermeye çalışıyoruma ama oldukça utangaç bi insanım" dedi.
Öte yandan Depp, kendi çizdiği milyonlarca dolar değerindeki portreleri satışa çıkarıyor. Oyunculuk ve müzisyenlik kariyeriyle bilinen oyuncu, aynı zamanda profesyonel bir ressam. 4 eserden oluşan "Friends & Heroes II" adlı koleksiyonunu 21 bin dolara satışa çıkaran oyuncu, tanınan birçok simanın portresini resmetti. Bu isimler arasında Heath Ledger, Bob Marley, River Phoenix ve Hunter S. Thompson yer alıyor.
Geçtiğimiz yıl, Depp'in Keith Richards, Al Pacino, Bob Dylan ve Elizabeth Taylor gibi isimlerin portrelerine yer verdiği “Friends & Heroes" adlı koleksiyonu, eser başına 4 bin 740 dolardan satılmıştı.