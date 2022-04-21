Johnny Depp: Amber Heard sigaramı yüzüme bastırdı, şiddete başvuran kendisiydi

Haberler - NTV Haber | 21.04.2022 - 16:11 - Son Güncelleme : 21.04.2022 - 16:25
ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı hakaret davasında bir kez daha ifade verdi.
2015 yılında evlenmelerinden bir ay sonra yaşanan kavgada Heard'ın kendisine içki şişesi fırlatması sonucu parmağını kestiğini söyleyen Johnny Depp, "Büyük bir şişe fırlattı ve temas etti. Her yere dağıldı. Doğrusu ilk başta hiç acı hissetmedim. Hissettiğim şey sıcaklıktı. Elimden bir şey damlıyormuş gibi hissettim. Daha sonra aşağı baktım ve parmağımın ucunun koptuğunu fark ettim" dedi.
Eski eşinin başının derde girmemesi için hastanedeki doktorlara yalan söylediğini, kapıya sıkıştırdığını anlattığını ifade etti.
Acıl servis görüntülerinin gösterilmesinin ardından söz alan Johnny Depp, "Acil servis görüntülerini görünce unuttuğum bir ayrıntıyı gördüm. Bayan Heard sigaramı kül tablasından alıp yüzüme bastırmıştı" dedi.
İlişkileri kötüye gittiğinde şiddete başvuranın, sözlü hakaretlerde bulunanın Heard olduğunu söyleyen Depp, "Bayan Heard, hayal kırıklığında ve öfkelendiğinde etrafa saldırırdı. Bu bir tokatla ya da bir itme ile başlayabilirdi. Kafama televizyon kumandasını fırlatmasıyla başlayabilirdi. Bu kadar öfke ve kinle yaklaşılması bana saf nefret gibi geldi. Tartışmak için kalırsam sonunda şiddetin artacağından emindim" sözlerini kullandı.
Kendisine "küçük düşürücü" lakaplar taktığını da belirten Depp, bazen tartışmalardan kaçmak için kendisini banyoya kilitlediğini de dile getirdi.
Eski eşiyle kavga ederken kaydedilen ses kaydını da dinleten Depp, Heard'ün intihara kalkıştığını ve kendisinden ayrılmamasının nedenlerinden birinin de bu olduğunu söyledi.
Ünlü oyuncu, Heard'ün yanlış suçlamalarının her şeyine mal olduğunu belirtti.