Johnny Depp: Amber Heard yatağı tuvalet gibi kullandı

Haberler - ntv.com.tr | 26.04.2022 - 10:48 - Son Güncelleme : 26.04.2022 - 11:52

Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasındaki yasal süreç, ortaya çıkan yeni belgeler ve videolar ile çıkmaza girdi. Heard'ün yatakta dışkı bırakması gibi tuhaf iddialar, Depp'in devamlı şiddete uğradığı söylemi ve Heard'ün kariyerine engel olunduğunu öne sürmesi davanın öne çıkan konuları arasında yer alıyor.

Johnny Depp: Amber Heard yatağı tuvalet gibi kullandı - 1

Amerikalı aktör , eski eşi oyuncu 'e karşı açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasında her geçen gün yeni gelişmeler gün yüzüne çıkıyor. Son olarak Heard'ün bir makyaj markası tarafından ifşa edilmesi ve yalanının ortaya çıkmasıyla yeni bir dönemeçe giren dava, Depp'in şaşırtan açıklamalarıyla gündemde bomba etkisi yarattı.

Johnny Depp: Amber Heard yatağı tuvalet gibi kullandı - 2

GÜVENLİĞİ "EVE GELME" DEDİ

Heard’ün Coachella Müzik Festivali’ne katıldığı dönemde evlerine giden güvenlik görevlisi Sean Bett, Depp’e bazı rahatsız edici görüntüler gönderdi. Heard evde yokken gidip eşyalarını almak isteyen Depp, güvenlik görevlisinin “Bence gelmeniz için iyi bir zaman değil” ifadesinin sebebini anladı.

Johnny Depp: Amber Heard yatağı tuvalet gibi kullandı - 3

"İĞRENÇ BİR GÖRÜNTÜYDÜ"

"Absürt, iğrenç ve korkunç bazı haberler aldım ve fotoğrafı görünce sorunun ne olduğunu anladım” diyen oyuncu, yataklarının resmini görünce şok geçirdiğini dile getirdi. 

Johnny Depp: Amber Heard yatağı tuvalet gibi kullandı - 4

YATAĞINA DIŞKI BIRAKTI

Yatağın kendisine ait olan tarafında insan dışkısı gören Depp, yaşadığı durumun garipliği karşısında gülmekten kendini alamadığını belirtti.

Oyuncu bu manzara karşısında o gün eve gitmekten vazgeçtiğini söyledi.

Johnny Depp: Amber Heard yatağı tuvalet gibi kullandı - 5

"TEPKİ ALMAK İÇİN ŞİDDETE BAŞVURURDU"

Depp, davanın ilerleyen sürecinde eşi Heard’ün kendisine devamlı sataştığını ve ondan tepki almak için sık sık şiddete başvurduğunu paylaştı.

Johnny Depp: Amber Heard yatağı tuvalet gibi kullandı - 6

Depp, kitap okuduğu esnada kendisine devamlı ne kadar kötü bir insan olduğunu söyleyen Heard’ün kalkıp yüzüne, kafasına ve boynuna vurduğunu belirtti.

Johnny Depp: Amber Heard yatağı tuvalet gibi kullandı - 7

Depp, yataktan kalkıp Heard’ü omuzlarından tuttuğunu ve “Kalkıyorum, lütfen peşimden gelme. Beni durdumaya çalışma” dese de Heard’ün kalkıp kendisiyle kavga etmek için hazır beklediğini söyledi.

Johnny Depp: Amber Heard yatağı tuvalet gibi kullandı - 8

KARİYERİNE ENGEL OLDU MU?

36 yaşındaki oyuncu, boşanma sürecindeyken Depp'in kariyerine engel olduğunu ve kendisini kısıtladığını dile getirmişti. Karalama davasında da gündeme gelen konuda, bazı mesajlar kanıt olarak sunuldu. 

Johnny Depp: Amber Heard yatağı tuvalet gibi kullandı - 9

Heard “Bir toplantıdayım, birazdan evde olurum” diyerek attığı mesaja Depp’ten karşılık olarak “Artık toplantı filan yok. Artık film yok. Neden? Neden anlaşmamızdan sapıyorsun? Ne tür bir toplantı? Eve geldiğinde bana haber ver” cevabı geldi.

Johnny Depp: Amber Heard yatağı tuvalet gibi kullandı - 10

"KARİYERİNE ENGEL OLMADIM"

Heard'ün avukatı, oyuncunun açıkça toplantıya gitmemesini istediğini belirtirken, Depp, “Birlikte yapacağımız bir plan varmış gibi görünüyor. Ne tür bir toplantı olduğunu soruyorum yani bu pek de sinirle atılmış bir mesaj değildi. Sadece neden planımıza uymuyorsun diye sordum. Bu konuşmanın onun filmlerde rol almasıyla hiçbir alakası yok. Aquaman’de nasıl oynadı sizce?” ifadelerini kullandı.

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