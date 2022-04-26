Johnny Depp: Amber Heard yatağı tuvalet gibi kullandı

Haberler - ntv.com.tr | 26.04.2022 - 10:48 - Son Güncelleme : 26.04.2022 - 11:52
Amerikalı aktör Johnny Depp, eski eşi oyuncu Amber Heard'e karşı açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasında her geçen gün yeni gelişmeler gün yüzüne çıkıyor. Son olarak Heard'ün bir makyaj markası tarafından ifşa edilmesi ve yalanının ortaya çıkmasıyla yeni bir dönemeçe giren dava, Depp'in şaşırtan açıklamalarıyla gündemde bomba etkisi yarattı.
Heard’ün Coachella Müzik Festivali’ne katıldığı dönemde evlerine giden güvenlik görevlisi Sean Bett, Depp’e bazı rahatsız edici görüntüler gönderdi. Heard evde yokken gidip eşyalarını almak isteyen Depp, güvenlik görevlisinin “Bence gelmeniz için iyi bir zaman değil” ifadesinin sebebini anladı.
"Absürt, iğrenç ve korkunç bazı haberler aldım ve fotoğrafı görünce sorunun ne olduğunu anladım” diyen oyuncu, yataklarının resmini görünce şok geçirdiğini dile getirdi.
Yatağın kendisine ait olan tarafında insan dışkısı gören Depp, yaşadığı durumun garipliği karşısında gülmekten kendini alamadığını belirtti.
Oyuncu bu manzara karşısında o gün eve gitmekten vazgeçtiğini söyledi.
Depp, kitap okuduğu esnada kendisine devamlı ne kadar kötü bir insan olduğunu söyleyen Heard’ün kalkıp yüzüne, kafasına ve boynuna vurduğunu belirtti.
Depp, yataktan kalkıp Heard’ü omuzlarından tuttuğunu ve “Kalkıyorum, lütfen peşimden gelme. Beni durdumaya çalışma” dese de Heard’ün kalkıp kendisiyle kavga etmek için hazır beklediğini söyledi.
36 yaşındaki oyuncu, boşanma sürecindeyken Depp'in kariyerine engel olduğunu ve kendisini kısıtladığını dile getirmişti. Karalama davasında da gündeme gelen konuda, bazı mesajlar kanıt olarak sunuldu.
Heard “Bir toplantıdayım, birazdan evde olurum” diyerek attığı mesaja Depp’ten karşılık olarak “Artık toplantı filan yok. Artık film yok. Neden? Neden anlaşmamızdan sapıyorsun? Ne tür bir toplantı? Eve geldiğinde bana haber ver” cevabı geldi.
Heard'ün avukatı, oyuncunun açıkça toplantıya gitmemesini istediğini belirtirken, Depp, “Birlikte yapacağımız bir plan varmış gibi görünüyor. Ne tür bir toplantı olduğunu soruyorum yani bu pek de sinirle atılmış bir mesaj değildi. Sadece neden planımıza uymuyorsun diye sordum. Bu konuşmanın onun filmlerde rol almasıyla hiçbir alakası yok. Aquaman’de nasıl oynadı sizce?” ifadelerini kullandı.