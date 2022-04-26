Johnny Depp: Amber Heard yatağı tuvalet gibi kullandı

"KARİYERİNE ENGEL OLMADIM"

Heard'ün avukatı, oyuncunun açıkça toplantıya gitmemesini istediğini belirtirken, Depp, “Birlikte yapacağımız bir plan varmış gibi görünüyor. Ne tür bir toplantı olduğunu soruyorum yani bu pek de sinirle atılmış bir mesaj değildi. Sadece neden planımıza uymuyorsun diye sordum. Bu konuşmanın onun filmlerde rol almasıyla hiçbir alakası yok. Aquaman’de nasıl oynadı sizce?” ifadelerini kullandı.