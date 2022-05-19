Johnny Depp: Amber Heard'ün kavga sonrası yaralı fotoğrafları Photoshop'luydu

Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) filminin oyuncusunun adı, "Cinsel şiddete karşı sesimi yükselttim ve kültürümüzün gazabına uğradım. Bu değişmek zorunda" başlıklı makalede geçmiyor.

Ancak Depp, makalenin gerçek dışı bir şekilde kendisinin aile içi istismarcı olduğunu ima ettiğini (şiddetle reddettiği bir şey) ve bunun Hollywood'da rol bulmakta zorlanmasına yol açtığını öne sürüyor. Oyuncu, 50 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Depp'i kendi aleyhine "karalama kampanyası" düzenlemekle suçlayan ve söz konusu davayı "taciz ve istismarın" devamı şeklinde niteleyen Heard de 100 milyon dolarlık bir karşı dava açmıştı.