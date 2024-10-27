Johnny Depp için her şey geçmişte kaldı: Kimseden nefret etmiyorum

Eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davası nedeniyle prestiji sarsılan ABD'li oyuncu Johnny Depp, o dönem yaşadıkları hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Johnny Depp için her şey geçmişte kaldı: Kimseden nefret etmiyorum - 1

YILLAR SONRA YÖNETMEN OLDU

Eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davası nedeniyle prestiji sarsılan ABD'li oyuncu Johnny Depp, kariyerinde yepyeni bir sayfa açmıştı.

Kötü günleri geride bırakan oyuncu, "Modi, Three Days on the Wing of Madness" adlı filmin yönetmenliğini üstlendi. Yaklaşık 27 yıl sonra yönetmen koltuğunda oturan yıldız, hayatını pembe diziye benzetmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Johnny Depp için her şey geçmişte kaldı: Kimseden nefret etmiyorum - 2

"HAYATIM PEMBE DİZİYE DÖNDÜ"

Depp, eski eşi Amber Heard ile yaşadığı hukuki mücadeleye gönderme yaparak "Sanırım hepimiz nihayetinde birçok şey yaşadık... Belki sizinkisi bir pembe diziye dönüşmedi, hatta televizyonda yayınlanmadı, ama hepimiz deneyimliyoruz ve bir şeyler yaşıyoruz" dedi.

Johnny Depp için her şey geçmişte kaldı: Kimseden nefret etmiyorum - 3

The Hollywood Reporter'a konuşan 61 yaşındaki oyuncu "Dürüst olmak gerekirse, tüm o karalamaları ve herkesin bana karşı olduğu anları hatırlayabiliyorum. Hepsini hatırlıyorum. Hepsini yaşadım. Bazıları en güzel zamanlarım değildi, bazıları çok komikti. Bazıları çılgıncaydı. Mesele şu ki, bunlar yaşandı" ifadelerini kullandı.

Johnny Depp için her şey geçmişte kaldı: Kimseden nefret etmiyorum - 4

"KİMSEYE KARŞI KÖTÜ HİSLERİM YOK"

Depp sözlerine "Çok şey öğrendim dostum. Yaşadığımız her şey, yol boyunca size bir şeyler öğretiyor. Yani kimseye karşı kötü hislerim yok. Nefret ağırlık yapar. Neden bu yükü taşıyayım ki?" diye devam etti.

Johnny Depp için her şey geçmişte kaldı: Kimseden nefret etmiyorum - 5

YENİ FİLMİ HAKKINDA

İtalyan Riccardo Scamarcio'nun başrolünü oynadığı "Modi" filmi, İtalyan sanatçı Amedeo Modigliani'nin hayatını konu alıyor.

Film, Modigliani'nin I. Dünya Savaşı esnasında Paris sokaklarında ve barlarında yaşadığı kaos dolu 48 saati anlatacak.

Filmde Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Stephen Graham, Bruno Gouery, Ryan McParland, Luisa Ranieri ve Sally Phillips gibi isimler yer alacak.

Filmin en büyük sürprizi ise usta oyuncu Al Pacino. "Baba" filminin usta oyuncusu, filmde Fransız koleksiyoncu Maurice Gangnat'a hayat verecek.

Johnny Depp için her şey geçmişte kaldı: Kimseden nefret etmiyorum - 6

27 YIL SONRA BİR İLK

Depp, 1997 tarihli The Brave filminden bu yana ilk kez yönetmen koltuğuna oturacak. "Modi" aynı zamanda oyuncunun, Amber Heard davasını kazandığı günden bu yana yer alacağı en büyük çaplı proje olacak.

Depp, "Al Pacino bu filmi çekmemi istedi, Pacino'yu nasıl reddedebilirim?" dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER