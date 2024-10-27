Johnny Depp için her şey geçmişte kaldı: Kimseden nefret etmiyorum

The Hollywood Reporter'a konuşan 61 yaşındaki oyuncu "Dürüst olmak gerekirse, tüm o karalamaları ve herkesin bana karşı olduğu anları hatırlayabiliyorum. Hepsini hatırlıyorum. Hepsini yaşadım. Bazıları en güzel zamanlarım değildi, bazıları çok komikti. Bazıları çılgıncaydı. Mesele şu ki, bunlar yaşandı" ifadelerini kullandı.