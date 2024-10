Johnny Depp için her şey geçmişte kaldı: Kimseden nefret etmiyorum

YILLAR SONRA YÖNETMEN OLDU

Eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davası nedeniyle prestiji sarsılan ABD'li oyuncu Johnny Depp, kariyerinde yepyeni bir sayfa açmıştı.

Kötü günleri geride bırakan oyuncu, "Modi, Three Days on the Wing of Madness" adlı filmin yönetmenliğini üstlendi. Yaklaşık 27 yıl sonra yönetmen koltuğunda oturan yıldız, hayatını pembe diziye benzetmişti.