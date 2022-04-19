Johnny Depp ile Amber Heard davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu

Haberler | 19.04.2022 - 16:19
Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu.
Yaklaşık bir haftadır devam eden karalama davasında Depp’in güvenlik görevlisi Sean Bett ifade verdi.
Davada ifade veren güvenlik görevlisi, Depp’in Heard’ün kendisine saldırdığının kanıtı olarak çektiği fotoğrafları mahkemeye sundu.
Daily Mail’de yer alan habere göre; Bett, evlilik sırasında Heard’ün Depp’e saldırdığını iddia ederek, saldırı sonrası kanıt olarak Depp’in yüzünün fotoğraflarını çektiğini ifade etti.
Çekilen fotoğraflar mahkemede gösterildi. Fotoğraflarda Depp’in yüzünde çizik ve morluklar olduğu görüldü.
İşte salona ayrı ayrı gelen ikiliden ve mahkeme salonundan yansıyan diğer kareler...