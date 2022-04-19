Johnny Depp ile Amber Heard davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu

Haberler | 19.04.2022 - 16:19

Amber Heard ile Johnny Depp'in olaylı ayrılıklarının ardından karalama davaları devam ediyor. İkiliden Depp, Heard’ün kendisine saldırdığı iddiasını yineleyerek mahkemeye fotoğraflar sundu. İşte o fotoğraflar ve mahkemeden yansıyan kareler...

Johnny Depp ile Amber Heard davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu - 1

’in eski eşi ’e açtığı karalama davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu.

Johnny Depp ile Amber Heard davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu - 2

Yaklaşık bir haftadır devam eden karalama davasında Depp’in güvenlik görevlisi Sean Bett ifade verdi.

Johnny Depp ile Amber Heard davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu - 3

Davada ifade veren güvenlik görevlisi, Depp’in Heard’ün kendisine saldırdığının kanıtı olarak çektiği fotoğrafları mahkemeye sundu.

Johnny Depp ile Amber Heard davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu - 4

Daily Mail’de yer alan habere göre; Bett, evlilik sırasında Heard’ün Depp’e saldırdığını iddia ederek, saldırı sonrası kanıt olarak Depp’in yüzünün fotoğraflarını çektiğini ifade etti.

Johnny Depp ile Amber Heard davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu - 5

Çekilen fotoğraflar mahkemede gösterildi. Fotoğraflarda Depp’in yüzünde çizik ve morluklar olduğu görüldü.

Johnny Depp ile Amber Heard davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu - 6



İşte salona ayrı ayrı gelen ikiliden ve mahkeme salonundan yansıyan diğer kareler...

Johnny Depp ile Amber Heard davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu - 7
Johnny Depp ile Amber Heard davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu - 8
Johnny Depp ile Amber Heard davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu - 9
Johnny Depp ile Amber Heard davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu - 10
Johnny Depp ile Amber Heard davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu - 11
Johnny Depp ile Amber Heard davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu - 12
Johnny Depp ile Amber Heard davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu - 13
Johnny Depp ile Amber Heard davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu - 14
Johnny Depp ile Amber Heard davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu - 15
Johnny Depp ile Amber Heard davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu - 16
Johnny Depp ile Amber Heard davasında fotoğraflar mahkemeye sunuldu - 17

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