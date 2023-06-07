Johnny Depp müstehcen sahneleri nedeniyle eleştirilen kızı Lily-Rose'u savundu

Depp, People'a dizinin müstehcenliğinin, şarkıcı olmak isteyen ana karakter Jocelyn'in canlandırılmasında "çok önemli" olduğunu söyledi.

"Jocelyn doğma büyüme sanatçı" diyen Depp, "Bence bu onun hayatının her yönünü kapsıyor, sadece profesyonel hayatını değil. Örneğin giyinme şekli, size her zaman bir şeyler anlatmaya ya da kendini bir şekilde ifade etmeye çalışması. Ayrıca karakterin zaman zaman fiziksel çıplaklığının, onda duygusal olarak gördüğümüz çıplaklığı yansıttığını düşünüyorum. Bana bu karakterin yaratımına ve kendini nasıl ifade ettiğine gerçekten dahil olma ayrıcalığı verildi" ifadesini kullandı.