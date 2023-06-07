Johnny Depp müstehcen sahneleri nedeniyle eleştirilen kızı Lily-Rose'u savundu

ABD’li ünlü oyuncu Johnny Depp ve Fransız şarkıcı Vanessa Paradis’in kızı Lily-Rose Depp, şu sıralar HBO imzalı The Idol dizisiyle gündemde.
Geçtiğimiz haftalarda Cannes Film Festivali'nde gösterimi yapılan dizi, festivalde 5 dakika boyunca ayakta alkışlanmasına rağmen eleştirilerin odağında. Dizi, müstehcenliğin, cinselliğin altı çizilerek ön plana çıkarılması nedeniyle eleştirildi. Bir başka eleştiri konusu da öykü anlatımında baskın hale gelen çıplaklıktı.
Genç yıldızın babası Johnny Depp ise 24 yaşındaki kızının yeni dizisiyle ilgili yapılan eleştirilere kayıtsız kalmadı. Daily Mail'e konuşan Johnny Depp'e yakın kaynaklar, oyuncunun kızıyla gurur duyduğunu belirtti.
Depp'in "Eğer bu kadar dikkat çekmeyi başardıysa bir şeyleri doğru yapıyor demektir" dediği biliniyor.
İddialara göre, Depp kızının kendini zorlayan projelerde yer almasından gurur duyuyor.
Şarkıcı The Weeknd ve Lily-Rose Depp'in başrolde olduğu dizi, son turnesinin iptal edilmesinin ardından ülkenin en seksi pop yıldızı olma unvanını geri almaya çalışan Jocelyn adlı genç bir şarkıcının öyküsünü konu alıyor.
Lily Rose Depp ile The Weeknd, yapıma yönelik "işkence pornosu ve tecavüz fantezisi" içerikli bu eleştirileri haksız bulduklarını vurguladı.
Depp, People'a dizinin müstehcenliğinin, şarkıcı olmak isteyen ana karakter Jocelyn'in canlandırılmasında "çok önemli" olduğunu söyledi.
"Jocelyn doğma büyüme sanatçı" diyen Depp, "Bence bu onun hayatının her yönünü kapsıyor, sadece profesyonel hayatını değil. Örneğin giyinme şekli, size her zaman bir şeyler anlatmaya ya da kendini bir şekilde ifade etmeye çalışması. Ayrıca karakterin zaman zaman fiziksel çıplaklığının, onda duygusal olarak gördüğümüz çıplaklığı yansıttığını düşünüyorum. Bana bu karakterin yaratımına ve kendini nasıl ifade ettiğine gerçekten dahil olma ayrıcalığı verildi" ifadesini kullandı.
Öte yandan babası gibi oyunculuk yapan Depp, sosyal medyada sıkça yer bulan “nepotizm” tartışmalarına da cevap vermişti.
Bazı kesimler tarafından ‘ayrıcalık’ ve ‘torpil’ sayesinde bulundukları konuma geldikleri iddia edilen ünlü isimlerden biri olarak görülen Depp, “Çocukluğumun normal geçmediğini kabul ediyorum ama bu deneyimleme şansı elde ettiğim tek yaşam stili” demişti.