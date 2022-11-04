Johnny Depp Rihanna'nın iç çamaşırı markasının defilesinde yürüyecek

Amber Heard'e açtığı karalama davasını kazandıktan sonra yeni film projeleriyle kariyerine hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanan ABD'li oyuncu Johnny Depp, yeni bir sektöre atılıyor.
Ünlü oyuncu, Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın iç giyim markası Savage X Fenty’nin defilesinde modellik yapacak.
Markanın erkekler için tasarlanan koleksiyonu için podyumda yürüyecek olan oyuncu, markanın ilk erkek model yüzü olacak.
Kasım ayında gerçekleşecek olacak 40 dakikalık Savage X Fenty şovda Depp’in yanı sıra Cara Delevingne, Irina Shayk, Taraji P Henson, Sheryl Lee Ralph, Winston Duke, Marsai Martin, Anitta ve Burna Bo gibi ünlü isimler de yer alacak.
Depp hayranları bu haberi sevinçle karşılarken bazı kesimler Depp’in Heard’e şiddet uyguladığı yönündeki iddialar sebebiyle #DitchDepp etiketiyle oyuncunun şovdan çıkarılmasını istedi.
Uzun bir aranın ardından ilk şarkısını piyasaya süren Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna, Black Panther: Wakanda Forever filmi için Lift Me Up şarkısını seslendirdi. Şarkının seride Black Panther karakterini canlandıran ve 2020 yılında hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın anısına ithafen yazıldığı belirtildi.
Grammy ödüllü şarkıcı, 28 Ekim günü şarkıyı yayınlayacağını duyurdu. Rihanna, en son 2016 yılında çıkardığı Anti albümüyle hayranlarıyla buluşmuştu.
Öte yandan şarkıcı 2023 Super Bowl devre arasında gösteri yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl'daki performansıyla ilgili ilk kez konuşan yıldız, “Çok gerginim” dedikten sonra “Ama çok da heyecanlıyım” diye ekledi.
Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğini sürdüren ve bu birliktelikten ilk çocuğunu mayıs ayında dünyaya getiren Rihanna’ya, ASAP Rocky’nin Super Bowl gösterisinde yer alıp almayacağı soruldu. Grammy ödüllü şarkıcı, soruya, “Belki” diye yanıt verdi.