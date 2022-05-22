Johnny Depp ve Amber Heard davasında Depp'e rol arkadaşı Eva Green'den destek geldi

Haberler - ntv.com.tr | 22.05.2022 - 10:17 - Son Güncelleme : 22.05.2022 - 10:32

Amerikalı oyuncu Johnny Depp'in Amber Heard'e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davası, Heard’ün verdiği ifadelerle devam ediyor. Heard’ün Depp ile kavga sonrasında çektiği yaralı fotoğrafların photoshop’lu olduğu iddiaları ortaya atılırken Depp’in meslektaşı Fransız oyuncu Eva Green’den destek geldi.

Johnny Depp ve Amber Heard davasında Depp'e rol arkadaşı Eva Green'den destek geldi - 1

ve ün milyonlarca dolarlık karalama davasında ifade veren Heardün daha önce de sevgilisine şiddet uyguladığı ve çektiği yaralı fotoğrafların photoshop’lu olduğu iddiaları öne sürülmüşken Deppin rol arkadaşı ünlü Fransız oyuncu Eva Green, sosyal medya hesabından oyuncuya destek verdiğini paylaştı.

Johnny Depp ve Amber Heard davasında Depp'e rol arkadaşı Eva Green'den destek geldi - 2

"ADINI TEMİZE ÇIKARACAK"

41 yaşındaki oyuncu “Johnny’nin adının temize çıkaracağından ve güzel kalbini tüm dünyanın göreceğinden şüphem yok. Hayat, o ve ailesi için çok daha iyi olacak” dedi.

Johnny Depp ve Amber Heard davasında Depp'e rol arkadaşı Eva Green'den destek geldi - 3

Green ve Depp, 2012 yılında Tim Burton’ın yönetmenliğini yaptığı Dark Shadows (Karanlık Gölgeler) filminde beraber rol almıştı. Fransız oyuncu, paylaşımında film prömiyerinden bir görsel paylaştı.

Johnny Depp ve Amber Heard davasında Depp'e rol arkadaşı Eva Green'den destek geldi - 4

DESTEKÇİLERİ ARTIYOR

Green, Deppi destekleyen birkaç ünlü isimden biri. Daha önce komedyen Bill Burr, eğer Heard’ün yalan söylediği ortaya çıkarsa herkesin Depp’ten özür dilemesi gerektiğini dile getirmişti.

Johnny Depp ve Amber Heard davasında Depp'e rol arkadaşı Eva Green'den destek geldi - 5

ROCK'TAN DEPP'E DESTEK

Komedyen Chris Rock, komedi gösterisi esnasında çiftin davasına atıfta bulunarak “Tüm kadınlara inanın... Amber Heard hariç” ifadelerini kullanmıştı. 57 yaşındaki komedyen “Bugünlerde herkes kurbanı oynuyor. Dünyada duyulmayı, sevgimizi ve şefkatimizi hak eden gerçek kurbanlar var. Ama eğer herkes kurban olduğunu söylerse, gerçek kurbanları kimse duymaz” dedi.

Johnny Depp ve Amber Heard davasında Depp'e rol arkadaşı Eva Green'den destek geldi - 6

"JOHNNY ŞİDDET YANLISI BİRİ DEĞİL"

Deppin eski partneri Winona Ryder “Johnny’nin şiddet yanlısı biri olması tanıdığım ve sevdiğim Johnny’den çok uzak bir düşünce” demişti. Karayip Korsanları’ndan rol arkadaşı Penelope Cruz ise “Johnny her zaman herkese naziktir” diyerek destek vermişti.

Johnny Depp ve Amber Heard davasında Depp'e rol arkadaşı Eva Green'den destek geldi - 7

FOTOĞRAFLARA PHOTOSHOP YAPTI İDDİASI

Independent'in haberine göre Depp'in avukatı Camille Vasquez, Heard'ü "fotoğrafların üzerinde oynamakla" suçlarken, oyuncunun yüzü daha kırmızı görünsün diye bazı görüntülerin canlılığını artırdığını iddia etmişti.

Heard iddiaları reddederek ısrarla, "Hayır, fotoğraflara dokunmadım" dedi.

Johnny Depp ve Amber Heard davasında Depp'e rol arkadaşı Eva Green'den destek geldi - 8

DAHA ÖNCE DE SEVGİLİSİNİ DÖVDÜ

Deppin avukatı, Heard'ün daha önce de şiddet eğilimi olduğunu öne sürmüştü. Avukat, Heard’ün eski sevgilisi Tasya van Ree’ye 2009 yılında vurduğunu öne sürerek “Johnny Depp şiddet uyguladığınız ilk partneriniz değil” söyleminde bulunmuştu.

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