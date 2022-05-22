Johnny Depp ve Amber Heard davasında Depp'e rol arkadaşı Eva Green'den destek geldi

Haberler - ntv.com.tr | 22.05.2022 - 10:17 - Son Güncelleme : 22.05.2022 - 10:32
Johnny Depp ve Amber Heard’ün milyonlarca dolarlık karalama davasında ifade veren Heard’ün daha önce de sevgilisine şiddet uyguladığı ve çektiği yaralı fotoğrafların photoshop’lu olduğu iddiaları öne sürülmüşken Depp’in rol arkadaşı ünlü Fransız oyuncu Eva Green, sosyal medya hesabından oyuncuya destek verdiğini paylaştı.
41 yaşındaki oyuncu “Johnny’nin adının temize çıkaracağından ve güzel kalbini tüm dünyanın göreceğinden şüphem yok. Hayat, o ve ailesi için çok daha iyi olacak” dedi.
Green, Depp’i destekleyen birkaç ünlü isimden biri. Daha önce komedyen Bill Burr, eğer Heard’ün yalan söylediği ortaya çıkarsa herkesin Depp’ten özür dilemesi gerektiğini dile getirmişti.
Komedyen Chris Rock, komedi gösterisi esnasında çiftin davasına atıfta bulunarak “Tüm kadınlara inanın... Amber Heard hariç” ifadelerini kullanmıştı. 57 yaşındaki komedyen “Bugünlerde herkes kurbanı oynuyor. Dünyada duyulmayı, sevgimizi ve şefkatimizi hak eden gerçek kurbanlar var. Ama eğer herkes kurban olduğunu söylerse, gerçek kurbanları kimse duymaz” dedi.
Depp’in eski partneri Winona Ryder “Johnny’nin şiddet yanlısı biri olması tanıdığım ve sevdiğim Johnny’den çok uzak bir düşünce” demişti. Karayip Korsanları’ndan rol arkadaşı Penelope Cruz ise “Johnny her zaman herkese naziktir” diyerek destek vermişti.
Independent'in haberine göre Depp'in avukatı Camille Vasquez, Heard'ü "fotoğrafların üzerinde oynamakla" suçlarken, oyuncunun yüzü daha kırmızı görünsün diye bazı görüntülerin canlılığını artırdığını iddia etmişti.
Heard iddiaları reddederek ısrarla, "Hayır, fotoğraflara dokunmadım" dedi.
Depp’in avukatı, Heard'ün daha önce de şiddet eğilimi olduğunu öne sürmüştü. Avukat, Heard’ün eski sevgilisi Tasya van Ree’ye 2009 yılında vurduğunu öne sürerek “Johnny Depp şiddet uyguladığınız ilk partneriniz değil” söyleminde bulunmuştu.