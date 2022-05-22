Johnny Depp ve Amber Heard davasında Depp'e rol arkadaşı Eva Green'den destek geldi

ROCK'TAN DEPP'E DESTEK

Komedyen Chris Rock, komedi gösterisi esnasında çiftin davasına atıfta bulunarak “Tüm kadınlara inanın... Amber Heard hariç” ifadelerini kullanmıştı. 57 yaşındaki komedyen “Bugünlerde herkes kurbanı oynuyor. Dünyada duyulmayı, sevgimizi ve şefkatimizi hak eden gerçek kurbanlar var. Ama eğer herkes kurban olduğunu söylerse, gerçek kurbanları kimse duymaz” dedi.