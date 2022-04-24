Johnny Depp ve Amber Heard'ün davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

Haberler | 24.04.2022 - 11:18 - Son Güncelleme : 24.04.2022 - 11:20
ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp'in, eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı hakaret davası sürüyor. Mahkamede daha önce, eski eşiyle kavga ederken kaydedilen ses kaydını dinleten Depp, Heard'ün intihara kalkıştığını ve kendisinden ayrılmamasının nedenlerinden birinin de bu olduğunu söylemişti.
Dünkü duruşmada ise Heard'den bir kamera kaydı atağı geldi.
Heard'ün cep telefonuyla kaydettiği ve mahkemeye delil olarak sunulan görüntülerde Johnny Depp’in sabah saatlerinde içki içtiği ve mutfak dolaplarına vurduğu görülüyor.
Duruşmada, Amber Heard'ün avukatları, çiftin yıllar önce bir tartışma sırasında gizlice çekilen bir videosunu gösterdi. Videoda Johnny Depp, küfür ederek duvara ve mutfak dolaplarına hem yumruk hem tekme atarken görülüyor. Duruşmada yayınlanan bu görüntüleri Amber Heard'ün gizlice çektiği ortaya çıktı.
Davanın dünkü duruşmasında ayrıca, ünlü aktörün eski eşine kendisini bıçaklaması için yalvardığı ses kayıtları da duruşma salonunda dinletildi.
Depp, Amber Heard'e karşı açtığı 50 milyon dolarlık "karalama davasında" daha önce verdiği ifadesinde, eski eşinin yüzüne sigara bastığını ve şiddete başvuranın Amber Heard olduğunu söylemişti.
2015 yılında evlenmelerinden bir ay sonra yaşanan kavgada Heard'ün kendisine içki şişesi fırlatması sonucu parmağını kestiğini söyleyen Depp, "Büyük bir şişe fırlattı ve temas etti. Her yere dağıldı. Doğrusu ilk başta hiç acı hissetmedim. Hissettiğim şey sıcaklıktı. Elimden bir şey damlıyormuş gibi hissettim. Daha sonra aşağı baktım ve parmağımın ucunun koptuğunu fark ettim" demişti.
Eski eşinin başının derde girmemesi için hastanedeki doktorlara yalan söylediğini, kapıya sıkıştırdığını anlattığını ifade etmişti.
Acil servis görüntülerinin gösterilmesinin ardından söz alan Johnny Depp, "Acil servis görüntülerini görünce unuttuğum bir ayrıntıyı gördüm. Bayan Heard sigaramı kül tablasından alıp yüzüme bastırmıştı" demişti.
İlişkileri kötüye gittiğinde şiddete başvuranın, sözlü hakaretlerde bulunanın Heard olduğunu söyleyen Depp, "Bayan Heard, hayal kırıklığında ve öfkelendiğinde etrafa saldırırdı. Bu bir tokatla ya da bir itme ile başlayabilirdi. Kafama televizyon kumandasını fırlatmasıyla başlayabilirdi. Bu kadar öfke ve kinle yaklaşılması bana saf nefret gibi geldi. Tartışmak için kalırsam sonunda şiddetin artacağından emindim" sözlerini kullanmıştı.
Eski eşiyle kavga ederken kaydedilen ses kaydını da dinleten Depp, Heard'ün intihara kalkıştığını ve kendisinden ayrılmamasının nedenlerinden birinin de bu olduğunu söylemişti.