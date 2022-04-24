Johnny Depp ve Amber Heard'ün davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

İlişkileri kötüye gittiğinde şiddete başvuranın, sözlü hakaretlerde bulunanın Heard olduğunu söyleyen Depp, "Bayan Heard, hayal kırıklığında ve öfkelendiğinde etrafa saldırırdı. Bu bir tokatla ya da bir itme ile başlayabilirdi. Kafama televizyon kumandasını fırlatmasıyla başlayabilirdi. Bu kadar öfke ve kinle yaklaşılması bana saf nefret gibi geldi. Tartışmak için kalırsam sonunda şiddetin artacağından emindim" sözlerini kullanmıştı.