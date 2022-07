Johnny Depp'e karşı karalama davasını kaybeden Amber Heard, kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurdu

FİLMDEN ÇIKARILDI İDDİASI

Oyuncunu serinin devam filmi ‘Aquaman and The Lost Kingdom’daki tüm görüntülerinin filmden çıkartılacağı söylentisi Hollywood'da konuşulmaya başlamıştı. Just Jared’ın haberine göre Heard, yeni Aquaman filminden tamamen çıkarılacak. Mera karakterini canlandıran Heard yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olacak.