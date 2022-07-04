Johnny Depp'e karşı karalama davasını kaybeden Amber Heard, kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurdu

NOTLAR "SÖYLENTİ" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Oyuncu, “Şiddet gördüğüm anları paylaştığım doktorumun elinde dosyalar dolusu not var” ifadesini kullandı. Heard’e göre, notlarda Depp’in kendisini duvara ittiğini ve ona öldürmekle tehdit ettiğini gösteren pek çok kanıt bulunuyor. Hakimin bu notları “söylenti” olarak nitelendirdiğini belirten oyuncu, doktorun notlarını kanıt olarak mahkemede sunamadığını dile getirdi.