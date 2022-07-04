Johnny Depp'e karşı karalama davasını kaybeden Amber Heard, kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurdu

Haberler - ntv.com.tr | 04.07.2022 - 09:59 - Son Güncelleme : 04.07.2022 - 10:09
Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard, verilen kararın iptali için mahkemeye başvurdu.
Heard’ün avukatları, karalama davası sonucunda suçlu bulunan Heard’ü temize çıkarmak için mahkemeye 43 sayfalık bir önerge sundu.
New York Post’un haberine göre, önergede Depp’in sunduğu kanıtların, davayı sonlandırmak ve Heard’ü suçlu göstermek için yeterli olmadığı belirtildi.
Mahkemeye sunulan belgelerde, Depp’in karalama davası esnasında yalnızca iddialar üzerinden ilerlediği ortaya kondu. Heard’ün avukatları aynı zamanda 15 kişi jüri üyesinin yasal yollardan seçilmediğini de iddia etti.
The Guardian’a konuşan Depp’in temsilcisi Ben Chew, böyle bir hamleyi tahmin ettiklerini ama önergenin beklediklerinden daha uzun ve önemsiz olduğunu dile getidi
36 yaşındaki oyuncu, dava sonrası verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Oyuncu, Depp’in kendisine şiddet uyguladığını kanıtlayan dosyalar dolusu dolusu terapist notu olduğunu iddia etti.
Oyuncu, “Şiddet gördüğüm anları paylaştığım doktorumun elinde dosyalar dolusu not var” ifadesini kullandı. Heard’e göre, notlarda Depp’in kendisini duvara ittiğini ve ona öldürmekle tehdit ettiğini gösteren pek çok kanıt bulunuyor. Hakimin bu notları “söylenti” olarak nitelendirdiğini belirten oyuncu, doktorun notlarını kanıt olarak mahkemede sunamadığını dile getirdi.
Oyuncu, Today Show'a verdiği röportajda, evlilikleri esnasında fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmesine rağmen Johnny Depp’i hala sevdiğini söylemişti. Sunucunun “Depp sana asla vurmadığını söyledi. Bu bir yalan mı?” sorusuna “Evet” cevabını veren oyuncu, “Ölene kadar ifademin her kelimesinin arkasında duracağım” dedi.
Oyuncunu serinin devam filmi ‘Aquaman and The Lost Kingdom’daki tüm görüntülerinin filmden çıkartılacağı söylentisi Hollywood'da konuşulmaya başlamıştı. Just Jared’ın haberine göre Heard, yeni Aquaman filminden tamamen çıkarılacak. Mera karakterini canlandıran Heard yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olacak.
Guardian’ın haberine göre ise Heard’ün ekibi bu haberi yalanladı. Oyuncunun Aquaman serisinden çıkarılmadığını belirten kaynak, oyuncunun Mera rolünde yeni Aquaman filminde yer alacağını belirtti. Bu haberin ardından gelen güncellemeyle oyuncunun filmden tamamen çıkarılmayacağı hala küçük bir rolünün olduğu belirtildi.