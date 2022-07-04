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Johnny Depp'e karşı karalama davasını kaybeden Amber Heard, kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurdu

Haberler - ntv.com.tr | 04.07.2022 - 09:59 - Son Güncelleme : 04.07.2022 - 10:09

Eski eşi Johnny Depp’in kendisine açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard, avukatlarının hazırladığı 43 sayfalık önerge ile kararın çekilmesi için mahkemeye başvuruda bulundu.

Johnny Depp'e karşı karalama davasını kaybeden Amber Heard, kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurdu - 1

'in açtığı iftira davasını kaybeden , verilen kararın iptali için mahkemeye başvurdu.

Johnny Depp'e karşı karalama davasını kaybeden Amber Heard, kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurdu - 2

43 SAYFALIK ÖNERGE SUNDULAR

Heard’ün avukatları, karalama davası sonucunda suçlu bulunan Heard’ü temize çıkarmak için mahkemeye 43 sayfalık bir önerge sundu.

Johnny Depp'e karşı karalama davasını kaybeden Amber Heard, kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurdu - 3

KANITLAR YETERLİ DEĞİLDİ İDDİASI

New York Post’un haberine göre, önergede Depp’in sunduğu kanıtların, davayı sonlandırmak ve Heard’ü suçlu göstermek için yeterli olmadığı belirtildi.

Johnny Depp'e karşı karalama davasını kaybeden Amber Heard, kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurdu - 4

JÜRİLER YASAL YOLLARDAN SEÇİLMEDİ

Mahkemeye sunulan belgelerde, Depp’in karalama davası esnasında yalnızca iddialar üzerinden ilerlediği ortaya kondu. Heard’ün avukatları aynı zamanda 15 kişi jüri üyesinin yasal yollardan seçilmediğini de iddia etti.

Johnny Depp'e karşı karalama davasını kaybeden Amber Heard, kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurdu - 5

"BÖYLE BİR HAMLE BEKLİYORDUK"

The Guardian’a konuşan Depp’in temsilcisi Ben Chew, böyle bir hamleyi tahmin ettiklerini ama önergenin beklediklerinden daha uzun ve önemsiz olduğunu dile getidi

Johnny Depp'e karşı karalama davasını kaybeden Amber Heard, kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurdu - 6

"DOSYALAR DOLUSU KANITIM VAR"

36 yaşındaki oyuncu, dava sonrası verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Oyuncu, Depp’in kendisine şiddet uyguladığını kanıtlayan dosyalar dolusu dolusu terapist notu olduğunu iddia etti.

Johnny Depp'e karşı karalama davasını kaybeden Amber Heard, kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurdu - 7

NOTLAR "SÖYLENTİ" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Oyuncu, “Şiddet gördüğüm anları paylaştığım doktorumun elinde dosyalar dolusu not var” ifadesini kullandı. Hearde göre, notlarda Depp’in kendisini duvara ittiğini ve ona öldürmekle tehdit ettiğini gösteren pek çok kanıt bulunuyor. Hakimin bu notları “söylenti” olarak nitelendirdiğini belirten oyuncu, doktorun notlarını kanıt olarak mahkemede sunamadığını dile getirdi.

Johnny Depp'e karşı karalama davasını kaybeden Amber Heard, kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurdu - 8

"İFADEMİN ARKASINDAYIM"

Oyuncu, Today Show'a verdiği röportajda, evlilikleri esnasında fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmesine rağmen Johnny Deppi hala sevdiğini söylemişti. Sunucunun “Depp sana asla vurmadığını söyledi. Bu bir yalan mı?” sorusuna “Evet” cevabını veren oyuncu, “Ölene kadar ifademin her kelimesinin arkasında duracağım” dedi.

Johnny Depp'e karşı karalama davasını kaybeden Amber Heard, kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurdu - 9

FİLMDEN ÇIKARILDI İDDİASI

Oyuncunu serinin devam filmi ‘Aquaman and The Lost Kingdom’daki tüm görüntülerinin filmden çıkartılacağı söylentisi Hollywood'da konuşulmaya başlamıştı. Just Jared’ın haberine göre Heard, yeni Aquaman filminden tamamen çıkarılacak. Mera karakterini canlandıran Heard yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olacak.

Johnny Depp'e karşı karalama davasını kaybeden Amber Heard, kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurdu - 10

TAMAMEN ÇIKARILMADI

Guardian’ın haberine göre ise Heard’ün ekibi bu haberi yalanladı. Oyuncunun Aquaman serisinden çıkarılmadığını belirten kaynak, oyuncunun Mera rolünde yeni Aquaman filminde yer alacağını belirtti. Bu haberin ardından gelen güncellemeyle oyuncunun filmden tamamen çıkarılmayacağı hala küçük bir rolünün olduğu belirtildi.

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