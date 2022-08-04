Johnny Depp’in eski sevgilisi Ellen Barkin’in ifadesi ortaya çıktı

Haberler | 04.08.2022 - 14:38
Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki karalama davasında ifade veren isimlerden biri de Depp’in eski sevgilisi Ellen Barkin’di.
Barkin, ortaya çıkan ifadesinde Depp’in etrafında daima bir şiddet havası olduğunu belirtirken ilişki esnasında Depp'in kendisine sakinleştirici ilaçlar verdiğini aktarıyor.
Barkin, Depp’in kendisinden aşağı olduğunu düşündüğü insanlara tepeden baktığını ve bir zamanlar asistanına domuz dediğini ifade ediyor.
Barkin, Depp’in çok fazla içtiğini “Çoğu zaman sarhoştu” diyerek belirtiyor.
Ünlü oyuncu ayrıca ilişkileri sırasında Depp’in çok kıskanç olduğunu söylüyor.
Daha önce Winona Ryder ve Kate Moss gibi isimler mahkemede Depp'e destek vermişti.