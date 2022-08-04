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Johnny Depp’in eski sevgilisi Ellen Barkin’in ifadesi ortaya çıktı

Haberler | 04.08.2022 - 14:38

Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki karalama davasının ardından davadaki eski sevgili ve oyuncu Ellen Barkin’in ifadesi ortaya çıktı. İfadede Barkin Deep'i kendisine ilaç vermekle suçluyor.

Johnny Depp’in eski sevgilisi Ellen Barkin’in ifadesi ortaya çıktı - 1

Amber Heard ve arasındaki karalama davasında ifade veren isimlerden biri de Depp’in eski sevgilisi Ellen Barkin’di.


Johnny Depp’in eski sevgilisi Ellen Barkin’in ifadesi ortaya çıktı - 2

Barkin, ortaya çıkan ifadesinde Depp’in etrafında daima bir şiddet havası olduğunu belirtirken ilişki esnasında Depp'in kendisine sakinleştirici ilaçlar verdiğini aktarıyor.


Johnny Depp’in eski sevgilisi Ellen Barkin’in ifadesi ortaya çıktı - 3

Barkin, Depp’in kendisinden aşağı olduğunu düşündüğü insanlara tepeden baktığını ve bir zamanlar asistanına domuz dediğini ifade ediyor.


Johnny Depp’in eski sevgilisi Ellen Barkin’in ifadesi ortaya çıktı - 4

Barkin, Depp’in çok fazla içtiğini “Çoğu zaman sarhoştu” diyerek belirtiyor.


Johnny Depp’in eski sevgilisi Ellen Barkin’in ifadesi ortaya çıktı - 5

Ünlü oyuncu ayrıca ilişkileri sırasında Depp’in çok kıskanç olduğunu söylüyor.


Johnny Depp’in eski sevgilisi Ellen Barkin’in ifadesi ortaya çıktı - 6

Daha önce Winona Ryder ve Kate Moss gibi isimler mahkemede Depp'e destek vermişti.

N-LIFE HABERLERİ

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