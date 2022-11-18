Johnny Depp'in kızı Lily-Rose Depp'den ayrıcalık iddialarına yanıt

ABD’li ünlü oyuncu Johnny Depp ve Fransız şarkıcı Vanessa Paradis’in kızı Lily-Rose Depp, babasının Amber Heard ile dünya gündemini uzun süre meşgul eden davası hakkında neden hiç konuşmadığını açıkladı.
Elle dergisine konuşan 23 yaşındaki oyuncu, "Bu kadar özel ve kişisel olan bir durum birden böyle olmaktan çıkınca kendime gizli düşüncelerimi sakladığım bir alan yarattım” dedi.
The Idol dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan oyuncu, “Ayrıca başkalarının adına konuşmamam gerektiğini düşünüyorum. Kariyerim boyunca, insanların beni, ailemden yada özel hayatımdaki erkeklerle tanımladığını düşünüyorum. Ben daha çok kendi ürettiğim şeylerle anılmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Büyürken annesi Vanessa Paradis’in kendisini ve erkek kardeşi Jack’i (20) olabildiğinde spot ışıklarından koruduğunu söyleyen Depp, nepotizm tartışmalarına da cevap verdi.
Bazı kesimler tarafından ‘ayrıcalık’ ve ‘torpil’ sayesinde bulundukları konuma geldikleri iddia edilen ünlü isimlerden biri olarak görülen Depp, “Çocukluğumun normal geçmediğini kabul ediyorum ama bu deneyimleme şansı elde ettiğim tek yaşam stili” dedi.
Kendisinin “nepotizm çocuğu” olarak gösterilmesini yorumlayan yıldız, “Sosyal medya kullanıcıları bu konulara çok kafa yoruyormuş gibi görünüyor. İnsanlar, geldiğiniz nokta veya sizin hakkınızda önyargılı düşüncelere sahip olacaktır ama şunu söyleyebilirim ki elde ettiğim rolleri yalnızca o role uygun görüldüğüm için oynadım. Sosyal medya, size rolü verenlerden çok ailenizin kim olduğuyla daha çok ilgileniyor” dedi.
Genç oyuncu, nepotizm suçlamalarının erkeklerden çok kadınlara yöneltimesini de eleştirdi.
Depp “İnsanların yalnızca genetik sebeplerden dolayı yargılanması fikrini garip buluyorum. Hiç mantıklı değil. Eğer annen veya babn doktorsa çocuk da doktor olabilir. Kimse çıkıp da “Sırf ebeveynlerin doktor diye doktorsun” demiyor" ifadelerini kullandı.
Oyuncu, başrollerini Timothee Chalamet ile paylaştığı The King filmindeki rolü ile Fransa’nın prestijli sinema ödülü César Awards’a aday gösterilmişti. Sosyal medyada Depp’in ailesinin ünlü olması sebebiyle bu ödüle aday gösterildiği iddia edildi.
Depp'in ünlü şarkıcı The Weeknd ile başrolleri paylaştığı HBO Max'de yayınlanacak olan The Idol dizisi ise oyuncunun merak edilen yapımları arasında yer alıyor.
Dizi, gizli bir tarikat lideri ile kadın bir pop şarkıcısının romantik ilişkisini konu alacak. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Troye Sivan, Rachel Sennott, Hari Nef, Debby Ryan ve Blackpink’ten Jennie yer alıyor.
Latincede ‘akraba’ anlamına gelen nepotizm, yakın aile üyelerini ve arkadaşlarını kayıran ve onları yüksek mevkilere taşıyan insanların yaptığı ‘haksız ayrıcalık’ olarak tanımlaıyor. ‘Nepotist’ kimseler, birilerini kayırarak emek ve eğitim gerektiren işlere başkalarını getirerek bir nevi etik dışı bir eylemde bulunuyor. Nepotizmin örgütsel ve toplumsal ilişkilere zarar verdiği bilinen bir gerçek.
Hollywood’da da sıkça rastlanan nepotizm örneği olarak ise ailesinin izinden giden yıldızlar gösteriliyor. Kariyerinde belli bir noktaya gelmiş ünlü isimler, çocuklarına sağladıkları ayrıcalık ve haksız üstünlük nedeniyle eleştiriliyor.
Doğuştan gösterişli hayatlara sahip oldukları için eleştirilen yıldızlar arasında Angelina Jolie, Lily-Rose Depp, Zoe Kravitz, Maya Hawke, Dakota Johnson, Scott Eastwood, Sofia Coppola ve daha birçok isim yer alıyor.
Bu isimler her ne kadar ayrıcalıklı hayatları nedeniyle eleştirilse de hayata “Johnny Depp’in kızı” olarak hayata başlamak, kimilerine göre yeterince ağır bir sorumluluk. Ünlü birinin çocuğu olarak dünyaya gelmek bu kişilerin üzerlerinde büyük bir beklenti yaratıyor. O soyadını taşırken ‘normal’ bir hayata sahip olmak bu nedenle çok da mümkün görünmüyor. Bu isimlerin ailelerinin izinden gitmesi içine doğdukları hayat nedeniyle çok da tesadüfi değil.