Johnny Depp'in kızı Lily-Rose Depp'den ayrıcalık iddialarına yanıt

"BENİ HAYATIMDAKİ ERKEKLERLE TANIMLIYORLAR"

Elle dergisine konuşan 23 yaşındaki oyuncu, "Bu kadar özel ve kişisel olan bir durum birden böyle olmaktan çıkınca kendime gizli düşüncelerimi sakladığım bir alan yarattım” dedi.

The Idol dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan oyuncu, “Ayrıca başkalarının adına konuşmamam gerektiğini düşünüyorum. Kariyerim boyunca, insanların beni, ailemden yada özel hayatımdaki erkeklerle tanımladığını düşünüyorum. Ben daha çok kendi ürettiğim şeylerle anılmak istiyorum” ifadelerini kullandı.