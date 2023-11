YASAL BİR ŞEKİLDE TIRMANAN İLK KİŞİ

30 Seconds To Mars grubunun solisti olan oyuncu yeni albümleri "It's the End of the World but It's a Beautiful Day"i tanıtmak için New York'taki Empire State Binası'na tırmandı.

51 yaşındaki şarkıcı New York'daki ünlü binaya yasal bir şekilde tırmanan ilk kişi olduğunu duyurdu.