Jonnie Irwin: Bunları denemeseydim hala burada olamazdım

"BU TEŞHİS BANA HER ŞEYE HAZIRLANMA FIRSATI VERDİ"

Kalan sınırlı zamanında eşi ve üç çocuğuyla mümkün olduğunca çok anı yaratmak için çabaladığını söyleyen ünlü sunucu bir yandan da onlara bırakmak için, dördüne birden seslendiği özel videolar hazırladığını ifade etti.



“Ben gittikten sonra bile karıma ve üç çocuğuma geleceklerini kurabilmek için yardımcı olmak istiyorum” diyen ünlü isim, "Vefat ettikten sonra bile eşim ve çocuklarımla konuşabileceğimi düşünmek harika. Bu teşhis benden çok şey aldı ama en azından bana her şeye hazırlanma fırsatını verdi" şeklinde konuştu.