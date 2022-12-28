Julia Roberts'ın evliliğindeki krize George Clooney müdahalesi

Uzun yıllardır görüntü yönetmeni Danny Moder'la evli olan Julia Roberts'ın ilişkisinde bir gerginlik olduğu öne sürüldü. İkilinin arasını ünlü oyuncunun yakın arkadaşı George Clooney'nin düzelttiği iddia edildi.

Julia Roberts'ın evliliğindeki krize George Clooney müdahalesi - 1

Hollywood yıldızı Julia Roberts'ın, sallantıya giren evliliğini meslektaşı ve yakın arkadaşı George Clooney sayesinde yoluna soktuğu öne sürüldü.

Julia Roberts'ın evliliğindeki krize George Clooney müdahalesi - 2

20 yıldır görüntü yönetmeni Danny Moder'la evli olan 55 yaşındaki Roberts, ilişkilerini objektiflerden uzak yaşamalarıyla biliniyor.

Julia Roberts'ın evliliğindeki krize George Clooney müdahalesi - 3

'ARALARINDA GERGİNLİK VAR'

Independent Türkçe'nin haberine göre; RadarOnline'a konuşan bir kaynak, Julia Roberts'ın çekimlerinin yoğunluğuyla Moder'ın göz önünde olmak istememesi ve kırmızı halıda eşinin yanında görünmekten çekinmesi gibi durumlar birleşince çiftin arasının bir süredir gergin olduğunu iddia etti.

Julia Roberts'ın evliliğindeki krize George Clooney müdahalesi - 4

CLOONEY ARAYA GİRDİ

Aynı kaynak, Clooney'nin tatlı dille Roberts'a "Danny'ye çok yüklenmemesini" tavsiye ettikten sonra 20 yıllık evliliğin tekrar rayına oturduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"2022'nin çiftin ilişkisi için zor bir yıl olduğu arkadaşları tarafından biliniyordu. Julia, her şey yolunda gibi davranıyordu ama arkadaşları çiftin artık çok az görüştüğünü aylardır açıkça konuşuyordu."

Julia Roberts'ın evliliğindeki krize George Clooney müdahalesi - 5

Kaynak, Roberts ve Moder'ın birbirini çok sevdiğini vurgulayarak, "George gibi iyi arkadaşları sayesinde aralarını düzelttiler" dedi.

Julia Roberts'ın evliliğindeki krize George Clooney müdahalesi - 6

İKİZ ÇOCUKLARI VAR

Roberts ve Moder'ın ikiz çocukları Hazel ve Phinnaeus, 18; küçük oğulları Henry ise 15 yaşında.

Julia Roberts'ın evliliğindeki krize George Clooney müdahalesi - 7

2001 YILINDAN BU YANA ARKADAŞLAR

Clooney ve Roberts'ın arkadaşlığıysa 2001'de Ocean's Eleven'ın çekimlerinde tanışmalarıyla başlamıştı.

Julia Roberts'ın evliliğindeki krize George Clooney müdahalesi - 8

İkili en son bu yıl gösterime giren Cennete Bilet'te (Ticket to Paradise) kızlarının düğününü sabote etmek isteyen boşanmış bir çifti canlandırdı.

N-LIFE HABERLERİ

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