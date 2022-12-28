Julia Roberts'ın evliliğindeki krize George Clooney müdahalesi

Hollywood yıldızı Julia Roberts'ın, sallantıya giren evliliğini meslektaşı ve yakın arkadaşı George Clooney sayesinde yoluna soktuğu öne sürüldü.
20 yıldır görüntü yönetmeni Danny Moder'la evli olan 55 yaşındaki Roberts, ilişkilerini objektiflerden uzak yaşamalarıyla biliniyor.
Independent Türkçe'nin haberine göre; RadarOnline'a konuşan bir kaynak, Julia Roberts'ın çekimlerinin yoğunluğuyla Moder'ın göz önünde olmak istememesi ve kırmızı halıda eşinin yanında görünmekten çekinmesi gibi durumlar birleşince çiftin arasının bir süredir gergin olduğunu iddia etti.
Aynı kaynak, Clooney'nin tatlı dille Roberts'a "Danny'ye çok yüklenmemesini" tavsiye ettikten sonra 20 yıllık evliliğin tekrar rayına oturduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
"2022'nin çiftin ilişkisi için zor bir yıl olduğu arkadaşları tarafından biliniyordu. Julia, her şey yolunda gibi davranıyordu ama arkadaşları çiftin artık çok az görüştüğünü aylardır açıkça konuşuyordu."
Kaynak, Roberts ve Moder'ın birbirini çok sevdiğini vurgulayarak, "George gibi iyi arkadaşları sayesinde aralarını düzelttiler" dedi.
Roberts ve Moder'ın ikiz çocukları Hazel ve Phinnaeus, 18; küçük oğulları Henry ise 15 yaşında.
Clooney ve Roberts'ın arkadaşlığıysa 2001'de Ocean's Eleven'ın çekimlerinde tanışmalarıyla başlamıştı.
İkili en son bu yıl gösterime giren Cennete Bilet'te (Ticket to Paradise) kızlarının düğününü sabote etmek isteyen boşanmış bir çifti canlandırdı.