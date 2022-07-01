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Julian Nagelsmann ile ilişkisi ortaya çıkan Lena Wurzenberger görevden alındı

Haberler | 01.07.2022 - 07:57

15 yıllık eşinden geçtiğimiz günlerde ayrılan Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann ile Bild’in muhabiri Lena Wurzenberger’in ilişkisinin ortaya çıkması sonrası Wurzenberger'in görevine son verildi.

Julian Nagelsmann ile ilişkisi ortaya çıkan Lena Wurzenberger görevden alındı - 1

Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann, spor muhabiri Lena Wurzenberger ile ilişkisiyle gündemde.

Julian Nagelsmann ile ilişkisi ortaya çıkan Lena Wurzenberger görevden alındı - 2

Bild’in muhabiri Wurzenberger’in, Alman devinin hocası Nagelsmann ile birlikte olduğu öğrenildi.

Julian Nagelsmann ile ilişkisi ortaya çıkan Lena Wurzenberger görevden alındı - 3

Geçtiğimiz günlerde 15 yıldır birlikte olduğu Verena’dan boşanan Nagelsmann’ın, Wurzenberger ile Ibiza’da tatil yaptığı ortaya çıktı.

Julian Nagelsmann ile ilişkisi ortaya çıkan Lena Wurzenberger görevden alındı - 4

Alman basınında çıkan haberlere göre; Lena ve Nagelsmann arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasından sonra Bild gazeteciyi Bayern Münih sorumluluğundan aldı.

Julian Nagelsmann ile ilişkisi ortaya çıkan Lena Wurzenberger görevden alındı - 5

Yapılan açıklamada, "Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann ile Bayern Münih'i takip eden gazeteci Lena Wurzenberger'in ilişkisinden haberdar olduk. Çıkar çatışmasının önüne geçmek adına Wurzenberger Bayern Münih muhabirliği görevinden alınmıştır" denildi.

N-LIFE HABERLERİ

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