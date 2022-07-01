Julian Nagelsmann ile ilişkisi ortaya çıkan Lena Wurzenberger görevden alındı

Haberler | 01.07.2022 - 07:57
Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann, spor muhabiri Lena Wurzenberger ile ilişkisiyle gündemde.
Bild’in muhabiri Wurzenberger’in, Alman devinin hocası Nagelsmann ile birlikte olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde 15 yıldır birlikte olduğu Verena’dan boşanan Nagelsmann’ın, Wurzenberger ile Ibiza’da tatil yaptığı ortaya çıktı.
Alman basınında çıkan haberlere göre; Lena ve Nagelsmann arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasından sonra Bild gazeteciyi Bayern Münih sorumluluğundan aldı.
Yapılan açıklamada, "Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann ile Bayern Münih'i takip eden gazeteci Lena Wurzenberger'in ilişkisinden haberdar olduk. Çıkar çatışmasının önüne geçmek adına Wurzenberger Bayern Münih muhabirliği görevinden alınmıştır" denildi.