Jülide Alasya'dan Zeki Alasya'ya: Yaşadığımız her şey için tekrar tekrar evet

Karaciğer rahatsızlığı sebebiyle 2 Nisan 2015'te hastaneye kaldırılan usta oyuncu Zeki Alasya, 8 Mayıs 2015'te tedavisi devam ederken 72 yaşında hayatını kaybetmişti.
Zeki Alasya ile 2008'de nikah masasına oturan Jülide Alasya, merhum sanatçıyı evlilik yıl dönümlerinde andı.
Sosyal medya hesabında eşiyle çekilen fotoğraflarını paylaşan Jülide Alasya, "Yaşadığımız her şey için tekrar tekrar evet. Evlenme yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni seviyorum. Yüzümdeki en güzel gülüşlerin sahibi, yanındaki kendimi çok sevdiğim sevgili... Ruhun şâd olsun" ifadelerini kullandı.
Jülide Alasya, eşi Zeki Alasya'nın ölüm yıl dönümünde ise "O an 'Gitme' dediğimde dinledin sözümü… Hep benimlesin, gönlümde yaşamaya devam ediyorsun. Seni çok seviyorum sevgili. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Ruhun şâd olsun" şeklinde mesaj yazmıştı.
Kariyeri boyunca 56 yılda çok sayıda tiyatro, film ve dizide rol alan Zeki Alasya, ilk evliliğini Oya Hanım ile yapmıştı. Bu evliliğinden Zeynep adında bir kızı olan Zeki Alasya, vefatına kadar devam eden ikinci evliliğini de Jülide Atak ile 2008'de gerçekleştirmişti.