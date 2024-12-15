Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Çok daha iyi ve iyiye gidiyor
Beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu operasyon geçiren ve uzun bir süredir hastanede tedavi altında olan usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Jülide Kural'dan açıklama geldi. Kural, usta oyuncunun iyi olduğunu duyurdu.
Kadir İnanır, 24 Mart'ta beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu.