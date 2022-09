Jüri başkanı Julianne Moore Venedik Film Festivali kırmızı halısında

Kariyerinde iki Emmy, iki Altın Küre ve bir Oscar ödülü bulunan Julianne Moore, son olarak Jesse Eisenberg’ün yönettiği, A24 yapımı When You Finish Saving the World filminde rol almıştı. Yakın gelecek projeleri arasında Benjamin Caron’un New Yorklu bir dolandırıcıyı anlattığı yeni filmi Sharper, bir Instagram ünlüsü ile kamyon sürücüsünün beklenmedik dostluğunu konu edecek Mothertrucker ve başrollerini Natalie Portman’la paylaşacağı yeni Todd Haynes filmi May December var.