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Jüri başkanı Julianne Moore Venedik Film Festivali kırmızı halısında

Haberler - ntv.com.tr | 06.09.2022 - 08:58

Jüri başkanı olan Hollywood yıldızı Julianne Moore, 79. Venedik Film Festivali’nde galaya katıldı.

Jüri başkanı Julianne Moore Venedik Film Festivali kırmızı halısında - 1

Bu yıl 79’uncusu düzenlenen Venedik Film Festivali’nin jüri başkanı olan ünlü Hollywood yıldızı Julianne Moore, festival kırmızı halısında bir kez daha boy gösterdi.

Oscar ödüllü 61 yaşındaki oyuncu, İtalya’nın Venedik şehrinde yapılan festivalde ‘Love Life’ adlı filmin prömiyerine katıldı.

Jüri başkanı Julianne Moore Venedik Film Festivali kırmızı halısında - 2

Moore, kırmızı halıda Celine imzalı elbisesiyle yürüdü.

Jüri başkanı Julianne Moore Venedik Film Festivali kırmızı halısında - 3

Ünlü yıldız, en son 1 Eylül’de festival kırmızı halısındaydı.

Jüri başkanı Julianne Moore Venedik Film Festivali kırmızı halısında - 4

Moore, festivalin 31 Ağustos’ta yapılan açılışında hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Jüri başkanı Julianne Moore Venedik Film Festivali kırmızı halısında - 5

10 Eylül’e kadar sürecek 79. Venedik Film Festivali’nin uluslararası jürisinde Julianne Moore dışında Mariano Cohn (Arjantin), Leonardo Di Costanzo (İtalya), Audrey Diwan (Fransa), Leila Hatami (İran), Kazuo Ishiguro (Japonya) ve Rodrigo Sorogoyen (İspanya) gibi dünya sinemasından isimler yer alıyor.

Jüri başkanı Julianne Moore Venedik Film Festivali kırmızı halısında - 6

Kariyerinde iki Emmy, iki Altın Küre ve bir Oscar ödülü bulunan Julianne Moore, son olarak Jesse Eisenberg’ün yönettiği, A24 yapımı When You Finish Saving the World filminde rol almıştı. Yakın gelecek projeleri arasında Benjamin Caron’un New Yorklu bir dolandırıcıyı anlattığı yeni filmi Sharper, bir Instagram ünlüsü ile kamyon sürücüsünün beklenmedik dostluğunu konu edecek Mothertrucker ve başrollerini Natalie Portman’la paylaşacağı yeni Todd Haynes filmi May December var.

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