Jüri başkanı Julianne Moore Venedik Film Festivali kırmızı halısında

Haberler - ntv.com.tr | 06.09.2022 - 08:58
Bu yıl 79’uncusu düzenlenen Venedik Film Festivali’nin jüri başkanı olan ünlü Hollywood yıldızı Julianne Moore, festival kırmızı halısında bir kez daha boy gösterdi.
Oscar ödüllü 61 yaşındaki oyuncu, İtalya’nın Venedik şehrinde yapılan festivalde ‘Love Life’ adlı filmin prömiyerine katıldı.
Moore, kırmızı halıda Celine imzalı elbisesiyle yürüdü.
Ünlü yıldız, en son 1 Eylül’de festival kırmızı halısındaydı.
Moore, festivalin 31 Ağustos’ta yapılan açılışında hayranlarından yoğun ilgi gördü.
10 Eylül’e kadar sürecek 79. Venedik Film Festivali’nin uluslararası jürisinde Julianne Moore dışında Mariano Cohn (Arjantin), Leonardo Di Costanzo (İtalya), Audrey Diwan (Fransa), Leila Hatami (İran), Kazuo Ishiguro (Japonya) ve Rodrigo Sorogoyen (İspanya) gibi dünya sinemasından isimler yer alıyor.
Kariyerinde iki Emmy, iki Altın Küre ve bir Oscar ödülü bulunan Julianne Moore, son olarak Jesse Eisenberg’ün yönettiği, A24 yapımı When You Finish Saving the World filminde rol almıştı. Yakın gelecek projeleri arasında Benjamin Caron’un New Yorklu bir dolandırıcıyı anlattığı yeni filmi Sharper, bir Instagram ünlüsü ile kamyon sürücüsünün beklenmedik dostluğunu konu edecek Mothertrucker ve başrollerini Natalie Portman’la paylaşacağı yeni Todd Haynes filmi May December var.