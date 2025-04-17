Justin Bieber iflas mı etti? İddialara net yanıt

Bir süredir finansal sıkıntılar yaşadığı konuşulan Justin Bieber, iddiaları net bir dille yalanladı. 31 yaşındaki yıldız, söz konusu söylentileri 'tık tuzağı' olarak nitelendirdi.

Justin Bieber iflas mı etti? İddialara net yanıt - 1

Justin Bieber, son zamanlarda hakkında çıkan ekonomik zorluk yaşadığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Kanadalı pop yıldızı, bu tarz iddiaların güvenilir olmayan kaynaklar yoluyla yayıldığını belirtti.

Bieber’ın ekibinden eski bir çalışan, şarkıcının Justice World Tour'unun iptali sonrası milyonlarca dolar borca girdiğini ileri sürmüştü. Turun başlangıçta 2020'de başlaması planlanmış ancak pandemi nedeniyle ertelenmişti. 2022'de Justin'e yüz felcine yol açan Ramsay Hunt sendromu teşhisi konunca turne tekrar ertelenmiş, Mart 2023'te ise kalan tüm konserler süresiz olarak iptal edilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Justin Bieber iflas mı etti? İddialara net yanıt - 2

Ramsay Hunt sendromu, viral bir enfeksiyonun yol açtığı ve yüz felcine neden olabilen bir hastalık olarak biliniyor. Justin, Avrupa’daki konserlerin kendisini çok yorduğunu ve iyileşmek için zamana ihtiyacı olduğunu dile getirmişti.

Us Weekly'ye yapılan açıklamada, ''Mali sıkıntılarla ilgili bu haberleri servis eden kaynaklar, ya sektörü anlamıyor ya da Justin’i gerçek dışı bir şekilde yansıtmak istiyor'' ifadeleri kullanıldı.

Justin Bieber iflas mı etti? İddialara net yanıt - 3

The Hollywood Reporter ise Bieber’ın iflas ettiğini ve turne organizatörü AEG’ye yaklaşık 20 milyon dolarlık borcu olduğunu öne sürdü. İddiaya göre, tur başlamadan önce Bieber’a 40 milyon dolarlık bir avans ödenmişti.

Bazı kaynaklar, Bieber’ın yalnızca bu paranın bir kısmını geri ödediğini ve şu anda ciddi finansal sıkıntılar yaşadığını iddia etti.

Bu tarz söylentiler, Bieber’ın müzik kataloğunu Hipgnosis Songs Capital'e 200 milyon dolara sattıktan iki yıl sonra gündeme geldi. Söz konusu satış, Kanadalı şarkıcının kariyerine başladıktan 15 yıl sonra gerçekleştirdiği en büyük anlaşmalardan biriydi. Şirket, daha önce Beyoncé ve Barry Manilow gibi sanatçılarla çalışmış olsa da, Bieber’ın kataloğunun bugüne kadar yapılan en büyük satın alma olduğu bildirildi.

Justin Bieber iflas mı etti? İddialara net yanıt - 4

Bieber, kariyeri boyunca Nicki Minaj, Post Malone, DJ Khaled, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne, Ed Sheeran, Ariana Grande ve Kehlani gibi pek çok isimle iş birliği yaptı.

Son dönemde şarkıcının sağlığı ve özel hayatıyla ilgili spekülasyonlar da gündemden düşmedi. Özellikle dış görünüşü ve ruh haliyle ilgili yapılan yorumlar, hayranları arasında endişeye neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Justin’in "gerçeklikle bağını kaybettiğini" ve "ergen gibi davrandığını" iddia etti.

Justin ve eşi Hailey hakkında da evliliklerinin kötüye gittiği yönünde söylentiler ortaya atıldı. Özellikle Justin’in Hailey'i Instagram’da 'yanlışlıkla' takip etmeyi bırakması, ayrılık dedikodularını alevlendirdi. Çift, geçtiğimiz yıl ilk çocukları Jack Blues’u dünyaya getirmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER