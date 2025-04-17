Justin Bieber iflas mı etti? İddialara net yanıt

The Hollywood Reporter ise Bieber’ın iflas ettiğini ve turne organizatörü AEG’ye yaklaşık 20 milyon dolarlık borcu olduğunu öne sürdü. İddiaya göre, tur başlamadan önce Bieber’a 40 milyon dolarlık bir avans ödenmişti.

Bazı kaynaklar, Bieber’ın yalnızca bu paranın bir kısmını geri ödediğini ve şu anda ciddi finansal sıkıntılar yaşadığını iddia etti.

Bu tarz söylentiler, Bieber’ın müzik kataloğunu Hipgnosis Songs Capital'e 200 milyon dolara sattıktan iki yıl sonra gündeme geldi. Söz konusu satış, Kanadalı şarkıcının kariyerine başladıktan 15 yıl sonra gerçekleştirdiği en büyük anlaşmalardan biriydi. Şirket, daha önce Beyoncé ve Barry Manilow gibi sanatçılarla çalışmış olsa da, Bieber’ın kataloğunun bugüne kadar yapılan en büyük satın alma olduğu bildirildi.