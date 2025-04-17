Justin Bieber iflas mı etti? İddialara net yanıt
Bir süredir finansal sıkıntılar yaşadığı konuşulan Justin Bieber, iddiaları net bir dille yalanladı. 31 yaşındaki yıldız, söz konusu söylentileri 'tık tuzağı' olarak nitelendirdi.
Justin Bieber, son zamanlarda hakkında çıkan ekonomik zorluk yaşadığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Kanadalı pop yıldızı, bu tarz iddiaların güvenilir olmayan kaynaklar yoluyla yayıldığını belirtti.
Bieber’ın ekibinden eski bir çalışan, şarkıcının Justice World Tour'unun iptali sonrası milyonlarca dolar borca girdiğini ileri sürmüştü. Turun başlangıçta 2020'de başlaması planlanmış ancak pandemi nedeniyle ertelenmişti. 2022'de Justin'e yüz felcine yol açan Ramsay Hunt sendromu teşhisi konunca turne tekrar ertelenmiş, Mart 2023'te ise kalan tüm konserler süresiz olarak iptal edilmişti.