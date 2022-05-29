Justin Bieber Meksika'da konser verirken gözyaşlarına boğuldu

Haberler - ntv.com.tr | 29.05.2022 - 14:59 - Son Güncelleme : 29.05.2022 - 15:08

Kanadalı pop şarkıcı Justin Bieber, Meksika’da konser verdiği sırada Teksas'taki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için üzüntüsünü paylaştı ve ağlamaya başladı. Sosyal medya hesabından ağladığı anları paylaşan şarkıcı, insanlık için hala umut beslediğini dile getirdi.

Justin Bieber Meksika'da konser verirken gözyaşlarına boğuldu - 1

Kanadalı dünyaca ünlü şarkıcı , Justice World Tour kapsamında çıktığı turnenin Meksika ayağında konser verirken gözyaşlarına boğuldu.

Justin Bieber Meksika'da konser verirken gözyaşlarına boğuldu - 2

"İNSANLIK İÇİN AĞLIYORUM"

28 yaşındaki şarkıcı, binlerce izleyicinin önünde ağladığı anları kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Gönderisinde “Gözyaşlarım, insanlığa olan umudum için akıyor” diyen Bieber, konser esnasında birliktelik üzerine söylemlerde bulundu.

Justin Bieber Meksika'da konser verirken gözyaşlarına boğuldu - 3

'HEPİMİZ BİRİZ' MESAJI VERDİ

“Herkes eşittir. Bu dünyada çok fazla ayrım, adaletsizlik var ama biz değişimi başlatanlardan olabiliriz. Biz beraber olup, bir araya gelerek birbirimizi yüceltebiliriz çünkü hepimiz aynıyız” diyen şarkıcı izleyicileri sevdiğini dile getirerek konuşmasını tamamladı.

Justin Bieber Meksika'da konser verirken gözyaşlarına boğuldu - 4

HAYATINI KAYBEDENLERİ ONURLANDIRDI

Geçtiğimiz günlerde Teksas’ta gerçekleşen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı için çok üzgün olduğunu belirten yıldız, herkesi bir süre sessiz olmaya ve trajedide ölen insanları onurlandırmaya davet etti.

Justin Bieber Meksika'da konser verirken gözyaşlarına boğuldu - 5

ABD'DE TRAJİK SALDIRI

18 yaşındaki bir saldırganın ABD’nin Teksas eyaletindeki bir okula düzenlediği silahlı saldırı Amerika’yı yasa boğdu. 19 öğrenci ve 2 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıya ünlü isimler de sessiz kalmamıştı.

Justin Bieber Meksika'da konser verirken gözyaşlarına boğuldu - 6

ÜNLÜLERDEN TEPKİ

Amerikalı pop şarkıcı Taylor Swift “Uvalde’de gerçekleşen cinayetlerden ötürü üzüntü ve öfke doluyum” diyerek NBA oyuncusu Steve Kerr’in trajik olayla ilgili yorumlarını içeren videoyu paylaştı.

Oyuncu, şarkıcı ve girişimci Selena Gomez, “Bugün, sadece eğitim almak isteyen 18 öğrenci doğup büyüdüğüm yer olan Teksas’ta öldürüldü. Bir öğretmen yeterince maalesef yeterince takdir edilmeyen işini yaparken öldürüldü. Eğer çocuklar okullarda güvende değilse, nerede güvende olacaklar?” sözlerini kullandı.
Efsanevi NBA oyuncusu Lebron James ise Twitter hesabından Robb Elementary Schoolda yaşanan trajik olayla ilgili üzüntüsünü dile getirdi. James, “Okulların en güvenli yer olması gerekiyordu!” derken bazı şeylerin değişmesi gerektiğini ifade etti.

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