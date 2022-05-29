Justin Bieber Meksika'da konser verirken gözyaşlarına boğuldu

'HEPİMİZ BİRİZ' MESAJI VERDİ

“Herkes eşittir. Bu dünyada çok fazla ayrım, adaletsizlik var ama biz değişimi başlatanlardan olabiliriz. Biz beraber olup, bir araya gelerek birbirimizi yüceltebiliriz çünkü hepimiz aynıyız” diyen şarkıcı izleyicileri sevdiğini dile getirerek konuşmasını tamamladı.