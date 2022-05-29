Justin Bieber Meksika'da konser verirken gözyaşlarına boğuldu

Haberler - ntv.com.tr | 29.05.2022 - 14:59 - Son Güncelleme : 29.05.2022 - 15:08
Kanadalı dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Justice World Tour kapsamında çıktığı turnenin Meksika ayağında konser verirken gözyaşlarına boğuldu.
28 yaşındaki şarkıcı, binlerce izleyicinin önünde ağladığı anları kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Gönderisinde “Gözyaşlarım, insanlığa olan umudum için akıyor” diyen Bieber, konser esnasında birliktelik üzerine söylemlerde bulundu.
“Herkes eşittir. Bu dünyada çok fazla ayrım, adaletsizlik var ama biz değişimi başlatanlardan olabiliriz. Biz beraber olup, bir araya gelerek birbirimizi yüceltebiliriz çünkü hepimiz aynıyız” diyen şarkıcı izleyicileri sevdiğini dile getirerek konuşmasını tamamladı.
Geçtiğimiz günlerde Teksas’ta gerçekleşen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı için çok üzgün olduğunu belirten yıldız, herkesi bir süre sessiz olmaya ve trajedide ölen insanları onurlandırmaya davet etti.
18 yaşındaki bir saldırganın ABD’nin Teksas eyaletindeki bir okula düzenlediği silahlı saldırı Amerika’yı yasa boğdu. 19 öğrenci ve 2 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıya ünlü isimler de sessiz kalmamıştı.
Amerikalı pop şarkıcı Taylor Swift “Uvalde’de gerçekleşen cinayetlerden ötürü üzüntü ve öfke doluyum” diyerek NBA oyuncusu Steve Kerr’in trajik olayla ilgili yorumlarını içeren videoyu paylaştı.Oyuncu, şarkıcı ve girişimci Selena Gomez, “Bugün, sadece eğitim almak isteyen 18 öğrenci doğup büyüdüğüm yer olan Teksas’ta öldürüldü. Bir öğretmen yeterince maalesef yeterince takdir edilmeyen işini yaparken öldürüldü. Eğer çocuklar okullarda güvende değilse, nerede güvende olacaklar?” sözlerini kullandı.