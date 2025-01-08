Justin Bieber o isimleri birer birer takipten çıktı: Bir zamanlar en büyük destekçileriydi

NEDEN TAKİP ETMEYİ BIRAKTI?

İddilara göre, Bieber bu isimlere karşı yasal işlem başlatmayı planlıyor. TMZ'nin haberine göre, bu isimler, "korkunç kararlar" alarak Justin Bieber'ın servetini boşa harcamasına neden oldu.



DEPP'İN EKİBİYLE ÇALIŞIYOR

Bu yılın başlarında, şarkıcı ekibinden Lou Taylor'ı kovdu ve yerine aktör Johnny Depp'i temsil eden Edward White'ı getirdi.

White, 2017'de Karayip Korsanları oyuncusuna eski eşi Amber Heard'e karşı davası öncesinde mali konularda yardımcı oldu ve mali işlerini kötü yönettiği için The Management Group'a karşı açtığı davada ona yardım etti.