Justin Bieber o isimleri birer birer takipten çıktı: Bir zamanlar en büyük destekçileriydi

2018 yılında nikah masasına oturan ve geçtiğimiz aylarda baba olmanın mutluluğunu yaşayan Justin Bieber, sosyal medya hesabında bazı isimleri takip etmeyi bıraktı. 30 yaşındaki şarkıcının bu hamlesi birçok söylentiye yol açtı.

Justin Bieber o isimleri birer birer takipten çıktı: Bir zamanlar en büyük destekçileriydi - 1

BABA OLDU

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, ağustos ayında bebeklerine kavuşmuştu.

Los Angeles'ta bir hastanede doğum yapan Hailey Baldwin Bieber, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift, çocuklarına Jack Blues ismini verdi.

Şu sıralar gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ve sessizliğini koruyan 30 yaşındaki Bieber, sosyal medya hamlesiyle gündem oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Justin Bieber o isimleri birer birer takipten çıktı: Bir zamanlar en büyük destekçileriydi - 2

The Mirror'ın haberine göre, ünlü şarkıcı bazı isimleri sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Bu kişiler arasında Scooter Braun (menajer), Allison Kaye (menajer), Ryan Good (Drew House kreatif direktörü), ve Kenny Hamilton (güvenlik görevlisi) yer alıyor.

Bieber'ın, menajeri Scooter Braun'ı engellediği de iddialar arasında. Braun daha sonra sosyal medya hesabını kapattı. Kaynaklara göre, Bieber ile Braun hala birlikte çalışıyor ve kontratları bir süre daha devam edecek.

Justin Bieber o isimleri birer birer takipten çıktı: Bir zamanlar en büyük destekçileriydi - 3

HEPSİ UZUN ZAMANDIR ÇALIŞTIĞI İSİMLER

Bieber, Alisson Kaye ile 2009'dan beri birlikte çalışıyordu. Ryan Good ise Bieber'ın markası Drew House'un kreatif direktörüydü.

Bieber'ın 2009'dan beri koruması olan Kenny Hamilton ise sosyal medyada Bieber'ın kendisini neden takip etmeyi bıraktığını bilmediğini söyledi ve "Hiçbir fiktim yok. Onun için en iyisini diliyorum. Onu hep seveceğim ve destekleyeceğim" diye ekledi.

Justin Bieber o isimleri birer birer takipten çıktı: Bir zamanlar en büyük destekçileriydi - 4

PRESTİJİ SARSILDI

Scooter Braun, ABD müzik piyasasının en yüksek profilli menajerlerinden biri olarak görülüyor. Çocuk yaşta dünya yıldızı olan Justin Bieber'ın ün kazanmasında büyük bir etkisi olan Braun'ın prestiji, Taylor Swift'in albüm haklarını satın almasıyla sarsılmıştı.

Swift, Scooter Braun'la yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski çalışmalarını "Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydetti.

Justin Bieber o isimleri birer birer takipten çıktı: Bir zamanlar en büyük destekçileriydi - 5

NEDEN TAKİP ETMEYİ BIRAKTI?

İddilara göre, Bieber bu isimlere karşı yasal işlem başlatmayı planlıyor. TMZ'nin haberine göre, bu isimler, "korkunç kararlar" alarak Justin Bieber'ın servetini boşa harcamasına neden oldu.

DEPP'İN EKİBİYLE ÇALIŞIYOR

Bu yılın başlarında, şarkıcı ekibinden Lou Taylor'ı kovdu ve yerine aktör Johnny Depp'i temsil eden Edward White'ı getirdi.

White, 2017'de Karayip Korsanları oyuncusuna eski eşi Amber Heard'e karşı davası öncesinde mali konularda yardımcı oldu ve mali işlerini kötü yönettiği için The Management Group'a karşı açtığı davada ona yardım etti.

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