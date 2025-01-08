Justin Bieber o isimleri birer birer takipten çıktı: Bir zamanlar en büyük destekçileriydi
2018 yılında nikah masasına oturan ve geçtiğimiz aylarda baba olmanın mutluluğunu yaşayan Justin Bieber, sosyal medya hesabında bazı isimleri takip etmeyi bıraktı. 30 yaşındaki şarkıcının bu hamlesi birçok söylentiye yol açtı.
BABA OLDU
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, ağustos ayında bebeklerine kavuşmuştu.
Los Angeles'ta bir hastanede doğum yapan Hailey Baldwin Bieber, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift, çocuklarına Jack Blues ismini verdi.
Şu sıralar gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ve sessizliğini koruyan 30 yaşındaki Bieber, sosyal medya hamlesiyle gündem oldu.