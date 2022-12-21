Justin Bieber ünlü giyim markasını izinsiz adını kullanma suçladı: Hepsi çöp!

Ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, ünlü moda markasını iznini almadan kendi adını ve fotoğraflarını kullanmakla suçladı.
Sosyal medya hesabında H&M markasının tasarımlarını onaylamadığını ve izni alınmadan ürünlerin satışa sunulduğunu belirten Bieber, “Yerinizde olsam hiçbirini satın almazdım çünkü hiçbir şekilde iznim alınmadı” ifadelerini kullandı.
270 bin takipçili sosyal medya hesabında paylaşım yapan şarkıcı hayranlarına “H&M markasının yaptığı tasarımlar tamamen çöp ve hiçbirine izin vermedim. Satın almayın!” çağrısında bulundu.
Şarkıcının yüzünün yer aldığı tişörtler ve sweatshirtl’ler aynı zamanda Bieber’in şarkı sözlerine de yer veriyor.
Marka, CNN’e yaptığı açıklamada tüm prosedürlerin yasal bir şekilde gerçekleştiğini ve izinlerin alındığını belirtti.