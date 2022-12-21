Justin Bieber ünlü giyim markasını izinsiz adını kullanma suçladı: Hepsi çöp!

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, giyim markasını adını izinsiz kullanmakla suçladı. Bieber, hayranlarına "Satın almayın!" çağrısında bulundu.

Justin Bieber ünlü giyim markasını izinsiz adını kullanma suçladı: Hepsi çöp! - 1

Ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, ünlü moda markasını iznini almadan kendi adını ve fotoğraflarını kullanmakla suçladı.

Justin Bieber ünlü giyim markasını izinsiz adını kullanma suçladı: Hepsi çöp! - 2

"HİÇBİR ŞEKİLDE İZNİM ALINMADI”

Sosyal medya hesabında H&M markasının tasarımlarını onaylamadığını ve izni alınmadan ürünlerin satışa sunulduğunu belirten Bieber, “Yerinizde olsam hiçbirini satın almazdım çünkü hiçbir şekilde iznim alınmadı” ifadelerini kullandı.

Justin Bieber ünlü giyim markasını izinsiz adını kullanma suçladı: Hepsi çöp! - 3

"HEPSİ ÇÖP SAKIN SATIN ALMAYIN"

270 bin takipçili sosyal medya hesabında paylaşım yapan şarkıcı hayranlarına “H&M markasının yaptığı tasarımlar tamamen çöp ve hiçbirine izin vermedim. Satın almayın!” çağrısında bulundu.

Justin Bieber ünlü giyim markasını izinsiz adını kullanma suçladı: Hepsi çöp! - 4

Şarkıcının yüzünün yer aldığı tişörtler ve sweatshirtl’ler aynı zamanda Bieber’in şarkı sözlerine de yer veriyor.

Justin Bieber ünlü giyim markasını izinsiz adını kullanma suçladı: Hepsi çöp! - 5

Marka, CNN’e yaptığı açıklamada tüm prosedürlerin yasal bir şekilde gerçekleştiğini ve izinlerin alındığını belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

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