Justin Bieber'a neler oluyor? "İddialar onu tüketti!"
Son dönemde evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen ve üzgün, moralsiz görünümüyle hayranlarını endişelendiren yıldızın sağlık durumuna dair yeni detaylar ortaya çıktı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, ağustos ayında bebeklerine kavuşmuştu. Los Angeles'ta bir hastanede doğum yapan Hailey Baldwin Bieber, bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Ünlü çift, çocuklarına Jack Blues ismini verdi.