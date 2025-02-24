Justin Bieber'a neler oluyor? "İddialar onu tüketti!"

Son dönemde evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen ve üzgün, moralsiz görünümüyle hayranlarını endişelendiren yıldızın sağlık durumuna dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Justin Bieber'a neler oluyor? "İddialar onu tüketti!" - 1

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, ağustos ayında bebeklerine kavuşmuştu. Los Angeles'ta bir hastanede doğum yapan Hailey Baldwin Bieber, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Ünlü çift, çocuklarına Jack Blues ismini verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Justin Bieber'a neler oluyor? "İddialar onu tüketti!" - 2

Şu sıralar gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ve sessizliğini koruyan 30 yaşındaki Bieber'ın görüntüsü hayranlarını endişelendirmeye devam ediyor.

Justin Bieber'a neler oluyor? "İddialar onu tüketti!" - 3

SON GÖRÜNTÜSÜ ENDİŞELENDİRDİ

Evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen Bieber'ın hayatında neler olduğu bir süredir merak konusu.

Bieber'a yakın kaynaklar TMZ'ye yaptıkları açıklamada "Justin'in uyuşturucu kullandığı iddiaları kesinlikle doğru değil. Justin hayatının en dönemlerinden birini yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Justin Bieber'a neler oluyor? "İddialar onu tüketti!" - 4

"ARKADAŞLIKLARINI BİTİRDİ"

Bieber'ın oğlu Jack Blues ile zaman geçirmeye odaklandığı ve son bir yılda şarkıcıyı "çok değiştiren" olaylar yaşandığı belirtildi. "Ona iyi gelmeyen arkadaşlıklarını ve bazı iş ilişkilerini sonlandıran" Bieber'ın evliliğine ve tutkulu olduğu müziğe öncelik verdiği biliniyor.

Yıldızın psikolojik ve fiziksel olarak kötü bir dönemden geçtiği iddialarının da şarkıcıyı "tükettiği" ifade edildi.

Justin Bieber'a neler oluyor? "İddialar onu tüketti!" - 5

Kaynaklara göre, Bieber'ın "mutsuz" görüntüsünün nedeni, yıllarca hayatını göz önünde yaşamasının getirdiği stres. 15 yaşında şöhrete kavuşan Bieber, yıllarca sürekli ilgi odağı olması nedeniyle "içine kapanık" biri haline geldi.

Bir kaynak "Justin son birkaç yıldır zorluklarla mücadele ediyor ve bunun önemli bir kısmı belirli göz önünde olmanın getirdiği endişeden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

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