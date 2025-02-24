Justin Bieber'a neler oluyor? "İddialar onu tüketti!"

"ARKADAŞLIKLARINI BİTİRDİ"

Bieber'ın oğlu Jack Blues ile zaman geçirmeye odaklandığı ve son bir yılda şarkıcıyı "çok değiştiren" olaylar yaşandığı belirtildi. "Ona iyi gelmeyen arkadaşlıklarını ve bazı iş ilişkilerini sonlandıran" Bieber'ın evliliğine ve tutkulu olduğu müziğe öncelik verdiği biliniyor.

Yıldızın psikolojik ve fiziksel olarak kötü bir dönemden geçtiği iddialarının da şarkıcıyı "tükettiği" ifade edildi.