Justin Timberlake gözaltına alınmasının ardından ilk kez konuştu
Alkollü araç kullanırken polise yakalanan Justin Timberlake mahkemeye çıktıktan sonra serbest bırakılmıştı. Turnesine devam eden şarkıcı, konuyla ilgili ilk kez konuştu.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Son albümünü mart ayında yayınlayan Justin Timberlake, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Yetkililer, ünlü şarkıcının tutuklandığını ve ve resmi olarak suçlandığını açıkladı.
Tutuklanmadan önce çekilen fotoğrafı da ortaya çıkan Timberlake'in tutuklama raporunda; polislerin yıldızın gri aracını durdurmaya çalıştığı, ancak Timberlake'in yolun sağ tarafında durmadığı için kenara çekilmesinin ardından tutuklandığı bilgisi yer aldı. Belgede, memurlar yıldızı durdurduğunda Timberlake'in gözlerinin kan çanağı olduğu ve nefesinden güçlü bir alkollü içecek kokusu yayıldığı belirtildi.