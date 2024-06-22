Justin Timberlake gözaltına alınmasının ardından ilk kez konuştu

Alkollü araç kullanırken polise yakalanan Justin Timberlake mahkemeye çıktıktan sonra serbest bırakılmıştı. Turnesine devam eden şarkıcı, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Justin Timberlake gözaltına alınmasının ardından ilk kez konuştu - 1

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Son albümünü mart ayında yayınlayan Justin Timberlake, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Yetkililer, ünlü şarkıcının tutuklandığını ve ve resmi olarak suçlandığını açıkladı.

Tutuklanmadan önce çekilen fotoğrafı da ortaya çıkan Timberlake'in tutuklama raporunda; polislerin yıldızın gri aracını durdurmaya çalıştığı, ancak Timberlake'in yolun sağ tarafında durmadığı için kenara çekilmesinin ardından tutuklandığı bilgisi yer aldı. Belgede, memurlar yıldızı durdurduğunda Timberlake'in gözlerinin kan çanağı olduğu ve nefesinden güçlü bir alkollü içecek kokusu yayıldığı belirtildi.

N-LIFE HABERLERİ

Justin Timberlake gözaltına alınmasının ardından ilk kez konuştu - 2

SERBEST BIRAKILDI

Yetkililer, Timberlake'in konuşmasının yavaşladığını ve memurların alkolmetre testini reddettiğini ekledi.

Suffolk İlçesi Bölge Savcılığı, yıldızın resmi olarak suçlandıktan sonra kefaletsiz serbest bırakıldığını açıkladı. Timberlake'in 26 Temmuz'da sanal olarak Sag Harbor mahkemesine çıkması planlanıyor.

Justin Timberlake gözaltına alınmasının ardından ilk kez konuştu - 3

"ZOR BİR HAFTA OLDU"

Chicago'da turnesine devam eden şarkıcı, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. 

Page Six'in haberine göre, şarkıcı "Zor bir hafta oldu. Bazen sevilmesi çok zor biri olduğumu biliyorum ama beni yine de seviyorsunuz" dedi.

Hayranlarına "İniş çıkışlarımız oldu" diyen Timberlake, destekleri için teşekkür etti.

Justin Timberlake gözaltına alınmasının ardından ilk kez konuştu - 4

"BÜTÜN GECE UYANIK KALDI"

Tutuklanmanın ardından bir kaynak People'a, şarkıcının gözaltındayken "çıldırdığını" söyledi.

Kaynak "Gözaltındayken çıldırmıştı ve bütün gece uyanık kaldı. Yalnızca bir içki içtiği ve çılgın bir gece olmadığı konusunda ısrar ediyor" ifadelerini kullandı.

Justin Timberlake gözaltına alınmasının ardından ilk kez konuştu - 5

Sarhoşken araba kullanmak ve dur işaretine uymamakla birlikte şeritte kalmamak nedeniyle suçlanan Timberlake'in olay sırasında yalnız olduğu belirtildi.

Justin Timberlake gözaltına alınmasının ardından ilk kez konuştu - 6

Eşi Jessica Biel'in yanında olmadığını ifade eden kaynaklar, ünlü şarkıcının mahkemeye çıkmasından dolayı biraz üzgün göründüğünü söyledi.

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