Justin Timberlake gözaltına alınmasının ardından ilk kez konuştu

"ZOR BİR HAFTA OLDU"

Chicago'da turnesine devam eden şarkıcı, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Page Six'in haberine göre, şarkıcı "Zor bir hafta oldu. Bazen sevilmesi çok zor biri olduğumu biliyorum ama beni yine de seviyorsunuz" dedi.

Hayranlarına "İniş çıkışlarımız oldu" diyen Timberlake, destekleri için teşekkür etti.