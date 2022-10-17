K-Pop grubu BTS üyelerinden biri bu yıl askere gidiyor

Yaşları 18 ila 28 olan her sağlıklı bireyin 2 yıl süren askerlik görevini yerine getirmek zorunda olduğu Güney Kore'de, ülkeye kültürel anlamda katkı sağladığı gerekçesiyle sporcular, atletler ve klasik müzik sanatçılarına imtiyaz tanınıyor.

Bazı eleştirmenler, BTS grubunun da küresel başarısı ve ülke ekonomisine katkı sağladığı için askerlikten muaf tutulmasını istemişti.