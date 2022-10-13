K-pop grubu BTS'in yıldızı Park Jimin 27. yaşını kutluyor

SAHNEDE EN UFAK BİR HATA BİLE ONU SUÇLU HİSSETTİRİYOR



Amerika'nın online haber kanalı Elite Daily yazarı Noelle Devoe'ye göre Jimin'in kendine has bir dansı var. Dans etme şekli ve hareketleri çok yumuşak ve şık. Jimin ayrıca bir BTS belgeselinde verdiği bir röportajda kendisinin bir mükemmelliyetçi olduğu belirtiyor.



Jimin mükemmelliyetçiliğine ilişkin ''Sahnede en ufak bir hata bile yapsam bu beni suçlu hissettiriyor ve strese sokuyor'' dedi.