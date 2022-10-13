K-pop grubu BTS'in yıldızı Park Jimin 27. yaşını kutluyor

Şarkıları, ödülleri ve yaşantılarıyla gündemden düşmeyen ünlü K-pop grubu BTS (Bangtan Boys), kısa zamanda dünyanın en çok sevilen ve merak edilen grubu haline geldi. Grubun üyeleri de en az BTS kadar konuşuluyor ve merak ediliyor. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook'tan oluşan BTS dünya çapında müzik listelerinde bir numaradan inmiyor. Öyleki bu başarıları Güney Kore'de askerlik yasasının değişmesine neden oldu. K-pop yıldızları 30 yaşına kadar hizmetten muaf.
Güney Koreli bir şarkıcı, dansçı ve söz yazarı olan ve Jimin olarak bilinen Park Ji-Min 13 Ekim 1993'te Güney Kore'de doğdu. Bugün 27. yaşını kutluyor.
2013'te Big Hit Entertainment adı altında BTS grubuna katıldı. Bir tane küçük kardeşi olan Jimin, Busan Sanat Lisesinde modern dans eğitimi aldı. Lise hayatı boyunca modern danslar departmanında en iyi öğrencilerden biri oldu. Şu an Global Siber Üniversitesi'nde eğitim gören Jimin BTS'in baş vokalisti ve ana dansçı.
KARİYERİ NASIL BAŞLADI?
Öğretmeninin verdiği tavsiye üzerine bir eğlence şirketinde seçmelere katıldı. Daha sonrasında bu şirket ona BTS grubununda menajerliğini yapan Big Hit Entertainment şirketinin kapılarını açtı.
BİREYSEL ÇALIŞMALARI
2014'te BTS grubundan Jungkook ile Justin Bieber'ın Mistletoe şarkısını kendi yazdığı Korece sözlerle ''Christmas Days'' (Noel Günleri) başlığı altında yayınladı. Daha sonrasında 2017'de tekrardan Jungkook ile iş birliği yaparak Charlie Puth'un '' We Don't Talk Anymore'' şarkısının cover'ını yayınladı.
Ayrıca Jimin, 2017 yılında birçok ünlü Güney Kore Televizyon programına konuk oldu. Jimin, kendisinin ilk şarkısını ''Promise'' (sözler) adıyla BTS grubundan bağımsız olarak 30 Aralık 2018'de yayınladı. 24 Aralık 2020'de ise ''Christmas Love'' (Noel Aşkı) adıyla çoçukluk tatil anılarını kutlamak için bir single daha yayınladı.
BTS İLE TANIŞMASI VE BAŞARILARI
13 Haziran 2013'te Jimin BTS üyesi olarak çıkışını ''No More Dream'' (Daha fazla rüya yok) single'ı ile gerçekleştirdi. Jimin, 2016'da ''Lie'' (Yalan) ve 2017'de ''Serendipity'' adlarıyla iki solo şarkısını yayınladı. Bu üç şarkısıda (Serendipity şarkısının uzun versiyonuyla birlikte) Spotify'da 50 milyon dinlenmeye geçip Jimin'i Güney Kore'de 3 şarkısıda 50 milyon dinlenmeyi geçen ilk sanatçı yaptı. Bu solo şarkıları Bts üyeleri arasında İngiltere'de en çok dinlenen ilk 20 arasında yer aldı. Jimin'in ''Promise'' şarkısı Souncloud'ta 24 saatte Drake'in ''Duppy Freestyle'' geride bırakarak en büyük çıkış yaban parça oldu.
SAHNEDE EN UFAK BİR HATA BİLE ONU SUÇLU HİSSETTİRİYOR
Amerika'nın online haber kanalı Elite Daily yazarı Noelle Devoe'ye göre Jimin'in kendine has bir dansı var. Dans etme şekli ve hareketleri çok yumuşak ve şık. Jimin ayrıca bir BTS belgeselinde verdiği bir röportajda kendisinin bir mükemmelliyetçi olduğu belirtiyor.
Jimin mükemmelliyetçiliğine ilişkin ''Sahnede en ufak bir hata bile yapsam bu beni suçlu hissettiriyor ve strese sokuyor'' dedi.
İLHAM ALDIĞI İSİM
Güney Koreli şarkıcı Rain'in ilham aldığı tek isim olduğunu söyledi.
ÖDÜLLERİ
Jimin aylık Peeper x Billboard ödülünü en iyi Bireysel K-Pop artistlerinden biri olarak kazandı. 2018'de, Güney Kore Devlet Başkanı tarafından BTS grubunun diğer üyeleri ile birlikte devlet üstün hizmet madalyasına layık görüldü.
Ayrıca Jimin, BTS grubundaki arkadaşlarıyla iyi geçinen, onları eğlendirmeyi seven kişiliğiyle biliniyor.