Kaan Yıldırım oğlu Fikret Hakan hakkında ilk kez konuştu

Geçtiğimiz günlerde baba olan Yıldırım, oğlu ve eşi Pınar Deniz'in sağlık durumu hakkında konuştu. Oyuncu, oğluna neden Fikret Hakan adını koyduklarını da açıkladı.

Kaan Yıldırım oğlu Fikret Hakan hakkında ilk kez konuştu - 1

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu.

Evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyuran oyuncu çift, birkaç gün önce bebeklerine kavuştu. İlk kez anne baba olmanın sevincini ve heyecanını yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın bir oğlu oldu.

Çiftin oğullarına Fikret Hakan adını verdiği ortaya çıkmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Kaan Yıldırım oğlu Fikret Hakan hakkında ilk kez konuştu - 2

Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Kaan Yıldırım, oğlu hakkında ilk kez konuştu.

Kaan Yıldırım oğlu Fikret Hakan hakkında ilk kez konuştu - 3

Gazete Magazin'e açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Oğlumuz dünyaya geldi, Fikret Hakan. Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Biliyorsunuz, ilk süreçler biraz yorucu oluyor anne için özellikle. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaan Yıldırım oğlu Fikret Hakan hakkında ilk kez konuştu - 4

"İNSAN BAŞINA GELMEDEN ANLAMIYORMUŞ"

Oyuncu, baba olmak hakkında "Bunlar duygusal şeyler, biraz da özel şeyler. Yaşayan biliyor. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş aslında. Anne babalar anlar, çok yüksek heyecanlar. O yüzden isteyen herkese nasip olsun." ifadelerini kullandı.

Kaan Yıldırım oğlu Fikret Hakan hakkında ilk kez konuştu - 5

"BABAMIN İSMİ HAKAN"

Oğlunun kime benzediği sorulan oyuncu, "Daha belli değil. Biliyorsunuz bebekler çok değişiyor. Ben Pınar'ı görüyorum daha çok, o beni gördüğünü söylüyor. Değişir tabii zamanla" yanıtını verdi.

Oğlunun adı hakkında ise Yıldırım "Babamın ismi Hakan. Fikret isminin anlamını da çok sevdik. Akıl, düşünce, fikir sahibi demek. O yüzden öyle istedik." dedi.

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