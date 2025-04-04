Kaan Yıldırım oğlu Fikret Hakan hakkında ilk kez konuştu
Geçtiğimiz günlerde baba olan Yıldırım, oğlu ve eşi Pınar Deniz'in sağlık durumu hakkında konuştu. Oyuncu, oğluna neden Fikret Hakan adını koyduklarını da açıkladı.
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu.
Evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyuran oyuncu çift, birkaç gün önce bebeklerine kavuştu. İlk kez anne baba olmanın sevincini ve heyecanını yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın bir oğlu oldu.
Çiftin oğullarına Fikret Hakan adını verdiği ortaya çıkmıştı.