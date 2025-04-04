Kaan Yıldırım oğlu Fikret Hakan hakkında ilk kez konuştu

"BABAMIN İSMİ HAKAN"

Oğlunun kime benzediği sorulan oyuncu, "Daha belli değil. Biliyorsunuz bebekler çok değişiyor. Ben Pınar'ı görüyorum daha çok, o beni gördüğünü söylüyor. Değişir tabii zamanla" yanıtını verdi.

Oğlunun adı hakkında ise Yıldırım "Babamın ismi Hakan. Fikret isminin anlamını da çok sevdik. Akıl, düşünce, fikir sahibi demek. O yüzden öyle istedik." dedi.