Kaçırıldığı iddia edilen Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz'dan açıklama
Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek ağır yaralanan ve entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı alıkoyduğunu "Bu çocuk kaçırmadır ve kanun karşısında hesap verecekler" sözleriyle ifade etmişti. Şarkıcı Nilüfer iddialar üzerine, "Çocuk kaçırma ve alıkoyma diye birşey söz konusu değildir tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır" açıklaması yaptı. Kaçırıldığı iddia edilen Poyraz Muhtar açıklama yaptı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Ünlü sunucu Reha Muhtar, evinin merdivenlerinden düşmesi sonucunda hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti. Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un Avukatı Feyza Altun, Uğur'un 15 yaşındaki oğluna ulaşamadığına ve çocuğun Uğur'la görüştürülmediğine yönelik iddialarda bulunmuştu.
Altun, çocuğun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı. Deniz Uğur, bugün yaşananlarla ilgili Beyoğlu'nda basın toplantısı düzenledi.
Olay sonrasında yaşadıklarını anlatan Deniz Uğur, avukatı Feyza Altun'a haber gönderilerek "Alabiliyorsanız, alın" mesajı iletildiğini, polisin de oğluna henüz ulaşamadığını ve Nilüfer ve Ayşe Nazlı Yumlu ile iletişim kurma çabalarının karşılıksız kaldığını iddia etti. Uğur, Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu hakkında 'Çocuk kaçırma' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.