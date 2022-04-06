Kaderimin Oyunu 16. yeni bölüm fotoğrafları

Haberler | 06.04.2022 - 12:55
Star’ın ilgiyle izlenen NGM Medya imzalı dizisi ‘Kaderimin Oyunu’, yeni bölümüyle cuma günleri izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı ‘Kaderimin Oyunu’, nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 8 Nisan Cuma günü 16. bölümüyle ekrana geliyor.
Zuhal'den öğrendikleriyle aklı karışan Helin, şüpheleriyle savaşmaktadır. Cemal, Asiye'nin her şeye rağmen Mahir'in yanında durmasını hazmedemez. Mahir ve Cemal arasında ipler iyice gerilir. Mahir'den vazgeçmeye niyeti olmayan Zuhal, tehlikeli yüzünü göstermeye başlar. Emine, Uğur'dan duyduklarıyla gerçeklerin peşine düşer ancak bu durum aileyi beklemedikleri bir tehlikeyle burun buruna getirecektir.
Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.
‘Kaderimin Oyunu’, iki çocuğuyla genç yaşta hayata tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatını ekrana getiriyor.