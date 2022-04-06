Kaderimin Oyunu 16. yeni bölüm fotoğrafları

YENİ BÖLÜM KONUSU

Zuhal'den öğrendikleriyle aklı karışan Helin, şüpheleriyle savaşmaktadır. Cemal, Asiye'nin her şeye rağmen Mahir'in yanında durmasını hazmedemez. Mahir ve Cemal arasında ipler iyice gerilir. Mahir'den vazgeçmeye niyeti olmayan Zuhal, tehlikeli yüzünü göstermeye başlar. Emine, Uğur'dan duyduklarıyla gerçeklerin peşine düşer ancak bu durum aileyi beklemedikleri bir tehlikeyle burun buruna getirecektir.