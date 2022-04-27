Kaderimin Oyunu 19. yeni bölüm fotoğrafları

YENİ BÖLÜM

Mahir ve Cemal ilk kez birbirlerinin geçmişini bilen iki adam olarak karşı karşıyadırlar. Cemal hatalarını telafi edip yeni bir hayat kurmanın peşindeyken, Mahir'in Asiye ve çocuklardan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. İki adam savaş bayraklarını asar, kıyasıya bir mücadeleye girişirler. Asiye bu gerilim içinde dengeleri kurmaya çalışırken, Zahide tehdidi saatli bomba gibi yanı başındadır. Ama asıl tehlike, hastane yatağında uyanmayı beklemektedir.