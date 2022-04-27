Kaderimin Oyunu 19. yeni bölüm fotoğrafları

Haberler | 27.04.2022 - 17:08

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı ‘Kaderimin Oyunu’, 29 Nisan Cuma günü yeni bölümüyle Star'da ekrana geliyor. Dizinin 19. bölümünde Cemal ve Mahir savaş bayraklarını asıyor. İşte Kaderimin Oyunu yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

Kaderimin Oyunu 19. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star’ın ilgiyle izlenen NGM Medya imzalı dizisi ‘Kaderimin Oyunu’, yeni bölümüyle 29 Nisan Cuma günü ekrana gelecek.

Kaderimin Oyunu 19. yeni bölüm fotoğrafları - 2

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı ‘Kaderimin Oyunu’, nefes kesen hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilileyecek.

Kaderimin Oyunu 19. yeni bölüm fotoğrafları - 3

YENİ BÖLÜM

Mahir ve Cemal ilk kez birbirlerinin geçmişini bilen iki adam olarak karşı karşıyadırlar. Cemal hatalarını telafi edip yeni bir hayat kurmanın peşindeyken, Mahir'in Asiye ve çocuklardan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. İki adam savaş bayraklarını asar, kıyasıya bir mücadeleye girişirler. Asiye bu gerilim içinde dengeleri kurmaya çalışırken, Zahide tehdidi saatli bomba gibi yanı başındadır. Ama asıl tehlike, hastane yatağında uyanmayı beklemektedir.

Kaderimin Oyunu 19. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. ‘Kaderimin Oyunu’, iki çocuğuyla genç yaşta hayata tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatını ekrana getiriyor.

Kaderimin Oyunu 19. yeni bölüm fotoğrafları - 5
Kaderimin Oyunu 19. yeni bölüm fotoğrafları - 6
Kaderimin Oyunu 19. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Kaderimin Oyunu 19. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Kaderimin Oyunu 19. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Kaderimin Oyunu 19. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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