Kadına saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Creed III oyuncusu Jonathan Majors'ın avukatından açıklama

"Creed III" filminde başrolde yer alan ABD'li oyuncu Jonathan Majors, tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. New York Polis Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ünlü oyuncunun "30 yaşındaki kadınla tartışma yaşadığı" bildirilmişti.
Ünlü aktörün avukatı, tutuklanma haberlerine açıklık getirme amacıyla açıklama yaptı. Variety dergisine konuşan avukat Priya Chaudhry, "Jonathan Majors tamamen masum ve tanıdığı bir kadınla girdiği tartışmanın kurbanı olduğu kanıtlanabilir. Tüm suçlamaların bir an önce düşürüleceği beklentisiyle hızla kanıtları topluyor ve bölge savcılığına sunuyoruz" dedi.
Avukat, iddia edilen olayın gerçekleştiği arabanın video görüntülerinin yanı sıra sürücünün ve görgü tanıklarının ifadelerinin ve kadının suçlamayı geri çektiğini gösteren iki yazılı ifadesinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.
"Bütün kanıtlar, Majors'ın tamamen masum olduğunu ve söz konusu kişiye hiçbir şekilde saldırmadığını kanıtlıyor" diyen Chaudhry, ünlü aktörü suçlayan kadının dün bir sinir krizi geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını, olayın da bu kriz nedeniyle meydana geldiğini söyledi.
Avukat, "New York polisinin bu durumlarda tutuklama yapması gerekiyor ve Majors'ın tutuklanmasının tek nedeni bu. Bu suçlamaların bir an önce düşürülmesini bekliyoruz" diye konuştu.
Dün olay sonrası yapılan açıklamada, "Mağdur, saldırıya uğradığını polise bildirdi ve yetkililer, 33 yaşındaki adamı sorun yaşamadan gözaltına aldı" ifadesi kullanılmıştı.
Saldırıya uğradığı öne sürülen kadının başından ve boynundan hafif yaralandığı, hastanede tedavi gördüğü belirtilmişti.
Ünlü oyuncunun menajerliğinden basına "Kimseye hiçbir yanlışı olmadı. Suçsuzluğunu kanıtlamak için elimizden geleni yapıyoruz" açıklaması yapımıştı.