Kadına saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Creed III oyuncusu Jonathan Majors'ın avukatından açıklama

"KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"

Avukat, iddia edilen olayın gerçekleştiği arabanın video görüntülerinin yanı sıra sürücünün ve görgü tanıklarının ifadelerinin ve kadının suçlamayı geri çektiğini gösteren iki yazılı ifadesinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.



"Bütün kanıtlar, Majors'ın tamamen masum olduğunu ve söz konusu kişiye hiçbir şekilde saldırmadığını kanıtlıyor" diyen Chaudhry, ünlü aktörü suçlayan kadının dün bir sinir krizi geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını, olayın da bu kriz nedeniyle meydana geldiğini söyledi.