Kahve zinciri tepki çeken "Taylor Swift menüsü"nü kaldırdı

Hayranlar büyük öfkelerini sosyal medyada dile getirirken birisi şöyle yazdı:

"Taylor Swift'in eski sevgililerini pazarlama kampanyaları ve kendi avantajları için kullandı, ne düşünüyorsunuz?"

Bir Swift hayranı şöyle dedi:

"Cinsiyetçi… Çünkü eğer bu bir erkek olsaydı, kimsenin umurunda olmadığından bahsederdik ama Taylor Swift olduğu için bunu yapma ihtiyacı hissediyorlar."

Başka bir hayransa şöyle cevap verdi:

"Bu konu hakkında çok fazla düşüncem var ve hiçbiri güzel değil."