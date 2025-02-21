Kahvehanede sosyal medya tilkisi : Amcalar Aleyna Tilki'yi umursamadı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki bir kahvehaneye gitti. Tilki, odun sobası ve boş masaların bulunduğu kahvehanede, fotoğraflar çektirip sosyal medyada ses getirmeye çalıştı. Kahvehane müdavimleri Tilki'yi pek umursamadı, kimisi televizyon seyretti, kimisi sohbetine devam etti.

Kahvehanede sosyal medya tilkisi : Amcalar Aleyna Tilki'yi umursamadı - 1

ÜST DÜĞMESİ AÇIK PANTALONLA KAHVE ZİYARETİ

"Sen Olsan Bari", "Nasılsın Aşkta?", " Dipsiz Kuyum" ve "Cevapsız Çınlama" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Tilki, sosyal medyada etkileşim yaratmak için mekan olarak kahvehaneyi seçti.

N-LIFE HABERLERİ

Kahvehanede sosyal medya tilkisi : Amcalar Aleyna Tilki'yi umursamadı - 2

KAHVEHANEDE BİR TİLKİ

Tilki, bu kez bir kahvehaneye giderek çay içti. Üst düğmesi açık bir pantalonla, arkasına odun sobasını alarak fotoğraflar çektiren Tilki, pek ilgi göremedi. Kahvehane müdavimlerinin kimi televizyon izledi, kimisi de kendi aralarında sohbet etti.

Kahvehanede sosyal medya tilkisi : Amcalar Aleyna Tilki'yi umursamadı - 3

Mekanda bulunan insanlarla sohbet eden Tilki, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Yarısı boş çay bardağı, pembe peluş başlık ve yaz ortasını andırır kıyafet dikkat çekti.

Kahvehanede sosyal medya tilkisi : Amcalar Aleyna Tilki'yi umursamadı - 4

Pembe kürk şapkasıyla poz veren Tilki, fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Fotoğraflarda müdavimlerin bu ziyaretten pek etkilenmediği anlaşılıyor.

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