Kahvehanede sosyal medya tilkisi : Amcalar Aleyna Tilki'yi umursamadı
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki bir kahvehaneye gitti. Tilki, odun sobası ve boş masaların bulunduğu kahvehanede, fotoğraflar çektirip sosyal medyada ses getirmeye çalıştı. Kahvehane müdavimleri Tilki'yi pek umursamadı, kimisi televizyon seyretti, kimisi sohbetine devam etti.
ÜST DÜĞMESİ AÇIK PANTALONLA KAHVE ZİYARETİ
"Sen Olsan Bari", "Nasılsın Aşkta?", " Dipsiz Kuyum" ve "Cevapsız Çınlama" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Tilki, sosyal medyada etkileşim yaratmak için mekan olarak kahvehaneyi seçti.