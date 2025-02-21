Kahvehanede sosyal medya tilkisi : Amcalar Aleyna Tilki'yi umursamadı

KAHVEHANEDE BİR TİLKİ

Tilki, bu kez bir kahvehaneye giderek çay içti. Üst düğmesi açık bir pantalonla, arkasına odun sobasını alarak fotoğraflar çektiren Tilki, pek ilgi göremedi. Kahvehane müdavimlerinin kimi televizyon izledi, kimisi de kendi aralarında sohbet etti.