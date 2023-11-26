Kainat Güzeli ülkesinde tartışma çıkardı

Nikaragua vatandaşı olan Celebertti'nin ülkeye girişinin hangi gerekçeyle yasaklandığı açıklanmadı. Hükümet de konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

Hükümet tarafından Nikaragua vatandaşlığından çıkarıldıktan sonra İspanya'da yaşamaya başlayan yazar Gioconda Belli, Celebertti'nin, Nikaragualı bir kadının bu prestijli yarışmayı kazanmasına yardım etmedeki başarısına rağmen, Başkan Daniel Ortega'nın eşi Başkan Yardımcısı Rosario Murillo'nun emriyle ülkeye girişinin engellendiğini ileri sürdü.