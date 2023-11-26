Kainat Güzeli ülkesinde tartışma çıkardı
Kainat Güzellik Yarışması’nı kazanan Sheynnis Palacios, ülkesi Nikaragua'da tartışmalara yol açtı. Yeni Kainat Güzeli, muhalefetin sembolü olarak resmedilirken, ulusal güzellik yarışması direktörünün ülkeye girişinin engellendiği öne sürüldü.
El Salvador’da 19 Kasım’da yapılan Kainat Güzellik Yarışması’nı kazanan ve Orta Amerika ülkesi Nikaragua’nın temsilcisi olan Sheynnis Palacios, ülkesinde tartışmalara yol açtı.
23 yaşındaki Kainat Güzeli Palacios’un 2018’de rejime karşı protestoların merkezi olan bir üniversiteden mezun olduğu ve yürüyüşlere de katıldığı belirtilerek kainat güzeli ünvanına gölge düşürdüğü öne sürüldü.