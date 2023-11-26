Kainat Güzeli ülkesinde tartışma çıkardı

Kainat Güzellik Yarışması’nı kazanan Sheynnis Palacios, ülkesi Nikaragua'da tartışmalara yol açtı. Yeni Kainat Güzeli, muhalefetin sembolü olarak resmedilirken, ulusal güzellik yarışması direktörünün ülkeye girişinin engellendiği öne sürüldü.

Kainat Güzeli ülkesinde tartışma çıkardı - 1

El Salvador’da 19 Kasım’da yapılan Kainat Güzellik Yarışması’nı kazanan ve Orta Amerika ülkesi Nikaragua’nın temsilcisi olan Sheynnis Palacios, ülkesinde tartışmalara yol açtı.

23 yaşındaki Kainat Güzeli Palacios’un 2018’de rejime karşı protestoların merkezi olan bir üniversiteden mezun olduğu ve yürüyüşlere de katıldığı belirtilerek kainat güzeli ünvanına gölge düşürdüğü öne sürüldü. 

N-LIFE HABERLERİ

Kainat Güzeli ülkesinde tartışma çıkardı - 2

Nikaragua medyasında çıkan haberlere ve sürgündeki muhalefet üyelerine göre, Nikaragualı yetkililer, muhalefetin sembolü olarak görülen Nikaragualı bir kadının Kainat Güzeli olarak taçlandırılmasının ardından ulusal güzellik yarışması direktörünün ülkeye yeniden girmesini yasakladı.

Muhalif La Prensa gazetesinin haberine göre, Karen Celebertti ve kızı, Sheynnis Palacios'un Nikaragua'nın ilk Kainat Güzeli olarak seçilmesinin ardından ülkelerine dönüp Managua havaalanına vardıklarında gözaltına alındılar ve Meksika uçağına bindirildiler.

Kainat Güzeli ülkesinde tartışma çıkardı - 3

Nikaragua vatandaşı olan Celebertti'nin ülkeye girişinin hangi gerekçeyle yasaklandığı açıklanmadı. Hükümet de konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

Hükümet tarafından Nikaragua vatandaşlığından çıkarıldıktan sonra İspanya'da yaşamaya başlayan yazar Gioconda Belli, Celebertti'nin, Nikaragualı bir kadının bu prestijli yarışmayı kazanmasına yardım etmedeki başarısına rağmen, Başkan Daniel Ortega'nın eşi Başkan Yardımcısı Rosario Murillo'nun emriyle ülkeye girişinin engellendiğini ileri sürdü.

Kainat Güzeli ülkesinde tartışma çıkardı - 4

Nikaragua'nın muhalefet medyası ayrıca Celebertti'nin evinin cuma günü arandığını ve kocası Martin Arguello'nun kısa süreliğine gözaltına alındığını bildirdi.

Kainat Güzeli ülkesinde tartışma çıkardı - 5

Sheynnis Palacios, San Salvador'da Kainat Güzeli ünvanını aldığından beri, Devlet Başkanı Ortega'ya karşı muhalefetin sembolü olarak resmedildi. 2018'deki hükümet karşıtı protestolarda Nikaragua bayrağını salladığını gösteren fotoğrafları viral oldu.

Kainat Güzeli ülkesinde tartışma çıkardı - 6

Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda "first lady” olan Rosario Murillo, bu tür fotoğrafların yayınlanmasını "güzel bir gurur anını ve hak edilmiş bir kutlamayı yıkıcı bir darbeye dönüştürmeyi amaçlayan kötü niyetli ve teröristçe yaklaşımlar" olarak nitelendirerek kınadı.

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