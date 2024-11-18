Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman: Hayırlısı böyleymiş
Meksika'nın başkentinde düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nde kazanan isim belli oldu. Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig, 2024 Kainat Güzeli oldu. Yarışmada ülkemizi temsil eden Ayliz Duman ise dereceye giremedi. Yarışmada ilk 30'a giremediğini belirten Duman, "Demek ki hayırlısı böyleymiş" dedi.
KAİNAT GÜZELİ DANİMARKA'DAN
2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi. "Miss Universe 2024" ünvanını alan yarışmacı, Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo oldu.
Victoria Kjær Theilvig, Miss Universe 2024 tacını takarak yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı oldu.