Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman: Hayırlısı böyleymiş

Meksika'nın başkentinde düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nde kazanan isim belli oldu. Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig, 2024 Kainat Güzeli oldu. Yarışmada ülkemizi temsil eden Ayliz Duman ise dereceye giremedi. Yarışmada ilk 30'a giremediğini belirten Duman, "Demek ki hayırlısı böyleymiş" dedi.

Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman: Hayırlısı böyleymiş - 1

KAİNAT GÜZELİ DANİMARKA'DAN

2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi. "Miss Universe 2024" ünvanını alan yarışmacı, Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo oldu.

Victoria Kjær Theilvig, Miss Universe 2024 tacını takarak yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman: Hayırlısı böyleymiş - 2

DERECEYE GİREMEDİ

"Miss Universe Türkiye"de birincilik tacının sahibi, Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman olmuştu.

Ayliz Duman, 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Duman sosyal medya hesabında "Gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. yine de bu süreçten çok şey öğrendim ve kendimi geliştirmek için harika bir fırsat oldu" diyerek kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman: Hayırlısı böyleymiş - 3

2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden ancak dereceye giremeyen Ayliz Duman sosyal medya hesabında yeni bir açıklamada bulundu.

Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman: Hayırlısı böyleymiş - 4

"ÜLKEMİ EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL ETTİM"

İlk 30'a giremeyen Ayliz Duman şu ifadelere yer verdi:

"Tüm zorluklara rağmen elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemi en güzel şekilde temsil ettim. Bu süreçte karşılaştığım her engel bana daha da güç ve kararlılık kazandırdı. Ülkemi gururla lanse etmenin mutluluğunu yaşıyorum."

Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman: Hayırlısı böyleymiş - 5

Duman, "Top 30 bekliyordum açıkçası çünkü çok çalıştım ve çabaladım demek ki hayırlısı böyleymiş. Zorlu bir süreçti iyisiyle kötüsüyle bana tecrübe oldu" dedi.

Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman: Hayırlısı böyleymiş - 6

ESTETİK İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

Duman konuk olduğu bir programda "Tabii ki de her şeyim doğal. 18 yaşına girdiğimde heves edip dudak dolgusu yaptırmıştım ama onun dışında hiçbir estetiğim yok. Aldığım yorumların yüzde 85'i iyi diyebilirim ama 'estetik güzeli' diyerek beni eleştirenler de oldu" diyerek estetik yaptırdığı iddialarını yalanlamıştı.

Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman: Hayırlısı böyleymiş - 7

2024 Kainat Güzellik Yarışması Meksika'nın başkentinde  düzenlendi. Bu yıl, 73'üncüsü düzenlenen güzellik yarışmasının finalinde ABD'li şarkıcı Robin Thicke sahne aldı. Yarışmanın sunuculuğunu ise "Saved by the Bell" yıldızı Mario Lopez ve eski Kainat Güzeli Olivia Culpo üstlendi.

126 güzellik kraliçesinin yarıştığı 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda kazanan isim Victoria Kjær Theilvig oldu.

Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman: Hayırlısı böyleymiş - 8

Dansçı, girişimci ve aynı zamanda bir avukat olan 21 yaşındaki yarışmacı, güzellik yarışmasında 126 yarışmacıyı geride bıraktı.

2023 yılında Kainat Güzeli seçilen isim Nikaragua Güzeli Sheynnis Palacios olmuştu. 21 yaşındaki Theilvig, tacını Palacios'tan aldı.

Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman: Hayırlısı böyleymiş - 9

FİNALDE YARIŞMACILARA SORULAR SORULDU

Finale kalan 5 yarışmacı, çeşitli konularda sorularla karşı karşıya kaldı. Eğer kimse onu yargılamasaydı nasıl farklı yaşayacağı sorulan Theilvig, jüriye hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi ve "Ben anı yaşıyorum" diye ekledi.

Daha sonra kendisini ekran başında izleyenlere bir şey söylemesi istenen yarışmacı, "Nereden gelirseniz gelin mücadeleye devam edin. Bugün burada duruyorum çünkü bir değişiklik istiyorum, tarih yazmak istiyorum ve bu gece bunu yapıyorum" dedi.

Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman: Hayırlısı böyleymiş - 10

Yarışmada birinci olan Theilvig'i sırasıyla Nijeryalı Chidimma Adetshina, Meksikalı Maria Fernanda Beltran, Taylandlı Suchata Chuangsri ve Venezuelalı Ileana Marquez Pedroza takip etti.

YARIŞMA TARİHİNDE BİR İLK

Bu yıl, Miss Universe'ün 72 yıllık tarihinde ilk kez 28 yaş üstü kadınların yarışmaya katılmasına izin verildi. Malta'dan Beatrice Njoya, büyük finale ulaşan 40'lı yaşlardaki ilk ve tek kadın oldu.

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