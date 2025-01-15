Kalben: İnsan çok fazla dayak yediğinde artık yerden kalkmıyor

"BABAMIN ÖLÜMÜYLE YÜZLEŞEMEDİM"

Anılar hakkında konuşan Kalben “O anıları bir fotoğraf olarak kabul ediyorum. Fotoğrafa bakıyorum çünkü bakmaktan kaçtığım için, kendime hem zihinsel hem de bedensel zarar verdiğim ama her şeyden önce kendime zarar verdiğim için. Birinin ölmediğini zannetmek mesela. Rahmetli babam öldükten sonra onun ölümüyle yüzleşmemek en büyük hatalarımdan biri olmuş olabilir, sonra baktım yüzleşecek araçlarım olmadığı için, henüz o duygusal derinlikte bulunamadığım için yüzleşemediğimi gördüm.

Bu yüzden de kendimi yargılamak yerine şöyle bir yol seçtim: Olması gerektiği gibi oluyor. Böylelikle suçluluk gibi yıkıcı duyguyla vakit kaybetmemiş oluyorum” ifadelerini kullandı.