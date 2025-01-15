Kalben: İnsan çok fazla dayak yediğinde artık yerden kalkmıyor

Ünlü şarkıcı Kalben katıldığı bir YouTube programda yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi.

Kalben: İnsan çok fazla dayak yediğinde artık yerden kalkmıyor - 1

Yıllar önce tacize ve şiddete uğradığını açıklayan şarkıcı Kalben, Gökhan Çınar’ın programı “Füg”ün yeni bölüm konuğu oldu.

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Kalben: İnsan çok fazla dayak yediğinde artık yerden kalkmıyor - 2

"BABAMIN ÖLÜMÜYLE YÜZLEŞEMEDİM" 

Anılar hakkında konuşan Kalben “O anıları bir fotoğraf olarak kabul ediyorum. Fotoğrafa bakıyorum çünkü bakmaktan kaçtığım için, kendime hem zihinsel hem de bedensel zarar verdiğim ama her şeyden önce kendime zarar verdiğim için. Birinin ölmediğini zannetmek mesela. Rahmetli babam öldükten sonra onun ölümüyle yüzleşmemek en büyük hatalarımdan biri olmuş olabilir, sonra baktım yüzleşecek araçlarım olmadığı için, henüz o duygusal derinlikte bulunamadığım için yüzleşemediğimi gördüm.

Bu yüzden de kendimi yargılamak yerine şöyle bir yol seçtim: Olması gerektiği gibi oluyor. Böylelikle suçluluk gibi yıkıcı duyguyla vakit kaybetmemiş oluyorum” ifadelerini kullandı.

Kalben: İnsan çok fazla dayak yediğinde artık yerden kalkmıyor - 3

Yıllar önce tacize ve şiddete uğradığını açıklayan ünlü isim şu ifadeleri kullandı:

“İnsan çok fazla dayak yediğinde artık yerden kalkmıyor biliyor musun? Yerde kalıyor, beni yerde dövün diye. Daha az acı çekiyorsun yerdeyken. Her ayağa kalktığında daha güçlü vuruyorlar çünkü.”

Kalben: İnsan çok fazla dayak yediğinde artık yerden kalkmıyor - 4

Gökhan Çınar’ın “Neyi hiç unutmamak isterdin” sorusuna Kalben, "müzik" cevabını verdi ve "Müzik yoluyla çok güzel bir sevgi geldi ömrümün içine" diye ekledi.

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