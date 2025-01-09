Kaliforniya'daki yangınlar ünlüleri de etkiledi: Dünya yıldızı evinin yandığını canlı yayında izledi!
ABD'nin Kaliforniya eyaleti tarihin en büyük ve yıkıcı yangınlarından birini yaşarken, yangınlar Hollywood ünlülerinden milyarderlere kadar birçok kişinin hayatını etkiledi. Paris Hilton, Billy Crystal, Tom Hanks, Ben Affleck ve Reese Witherspoon gibi ünlüler, evlerini yangınlar nedeniyle tahliye etmek zorunda kaldı. Canlı yayında evinin yanışını izleyen sosyetik yıldız Paris Hilton sosyal medyadan duygusal bir mesaj paylaştı.
ABD'nin Kaliforniya eyaleti, tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınla alevler altında. İtfaiye ekipleri alevlerle mücadele ederken, evleri yanan ve tahliye edilen binlerce kişi arasında Hollywood ünlüleri de bulunuyor.