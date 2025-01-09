Kaliforniya'daki yangınlar ünlüleri de etkiledi: Dünya yıldızı evinin yandığını canlı yayında izledi!

"KAYBIM BÜYÜK"

"Kelimenin tam anlamıyla kırık bir kalbim var. Ailemle birlikte oturup, Malibu’daki evimizin canlı yayında yandığını görmek, kimsenin yaşamaması gereken bir durum. Bu ev, yıllarca biriktirdiğimiz değerli anıları barındıran bir yerdi. Phoenix’in ilk adımlarını attığı ve Londra ile ömür boyu anılar biriktirmeyi hayal ettiğimiz yerdi. Kaybım çok büyük olsa da, ailem ve evcil hayvanlarım güvende. Bunun için minnettarım. Kalbim ve dualarım, bu yangınlardan etkilenen her aileyle birlikte. Evlerini, anılarını ve sevdiklerini kaybeden herkes için çok üzgünüm."