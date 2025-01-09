Kaliforniya'daki yangınlar ünlüleri de etkiledi: Dünya yıldızı evinin yandığını canlı yayında izledi!

ABD'nin Kaliforniya eyaleti tarihin en büyük ve yıkıcı yangınlarından birini yaşarken, yangınlar Hollywood ünlülerinden milyarderlere kadar birçok kişinin hayatını etkiledi. Paris Hilton, Billy Crystal, Tom Hanks, Ben Affleck ve Reese Witherspoon gibi ünlüler, evlerini yangınlar nedeniyle tahliye etmek zorunda kaldı. Canlı yayında evinin yanışını izleyen sosyetik yıldız Paris Hilton sosyal medyadan duygusal bir mesaj paylaştı.

Kaliforniya'daki yangınlar ünlüleri de etkiledi: Dünya yıldızı evinin yandığını canlı yayında izledi! - 1

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınla alevler altında. İtfaiye ekipleri alevlerle mücadele ederken, evleri yanan ve tahliye edilen binlerce kişi arasında Hollywood ünlüleri de bulunuyor.

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Kaliforniya'daki yangınlar ünlüleri de etkiledi: Dünya yıldızı evinin yandığını canlı yayında izledi! - 2

CANLI YAYINDA İZLEDİ

Sosyetik yıldız Paris Hilton, Malibu’daki evinin yangında tamamen yandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.  Canlı yayında evinin yanışını izleyen Hilton, duygusal bir mesaj paylaştı. Kaybının büyük olduğunu söyleyen yıldız  ailesinin ve evcil hayvanlarının güvende olmasından dolayı şükrettiğini belirtti.

Kaliforniya'daki yangınlar ünlüleri de etkiledi: Dünya yıldızı evinin yandığını canlı yayında izledi! - 3

"KAYBIM BÜYÜK"

"Kelimenin tam anlamıyla kırık bir kalbim var. Ailemle birlikte oturup, Malibu’daki evimizin canlı yayında yandığını görmek, kimsenin yaşamaması gereken bir durum. Bu ev, yıllarca biriktirdiğimiz değerli anıları barındıran bir yerdi. Phoenix’in ilk adımlarını attığı ve Londra ile ömür boyu anılar biriktirmeyi hayal ettiğimiz yerdi. Kaybım çok büyük olsa da, ailem ve evcil hayvanlarım güvende. Bunun için minnettarım. Kalbim ve dualarım, bu yangınlardan etkilenen her aileyle birlikte. Evlerini, anılarını ve sevdiklerini kaybeden herkes için çok üzgünüm."

Kaliforniya'daki yangınlar ünlüleri de etkiledi: Dünya yıldızı evinin yandığını canlı yayında izledi! - 4

46 YILLIK EVLERİ YOK OLDU

Öte yandan ABD'li aktör Bill Crystal ve eşi Janice, ortak bir açıklama yaparak, 46 yıllık evlerinin yangında yok olduğunu doğruladı.

Çift, "Tanık olduğumuz ve deneyimlediğimiz yıkımın büyüklüğünü kelimelerle ifade etmek mümkün değil" diyerek çocuklarını ve torunlarını  büyüttükleri evin her köşesinde sevgi dolu anıları olduğunu söyledi. 

Kaliforniya'daki yangınlar ünlüleri de etkiledi: Dünya yıldızı evinin yandığını canlı yayında izledi! - 5

Oscar ödüllü oyuncu Jamie Lee Curtis, evinin güvende olduğunu ancak mahallelerinin tamamen yok olduğunu ifade etti. 

Kaliforniya'daki yangınlar ünlüleri de etkiledi: Dünya yıldızı evinin yandığını canlı yayında izledi! - 6

TAHLİYE EDİLDİLER

Star Wars filmlerinde Luke Skywalker rolüyle tanınan aktör Mark Hamill de Çarşamba günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Malibu'daki evini boşalttığını ve ailesinin "canlarını kurtarmak için tahliye edildiğini" söyledi.

Kaliforniya'daki yangınlar ünlüleri de etkiledi: Dünya yıldızı evinin yandığını canlı yayında izledi! - 7

Hollywood Hills'teki yangın, sadece ünlülerin evlerini değil, aynı zamanda şöhretler kaldırımı ve turistik alanları da tehdit ediyor. Yangınlar, Kaliforniya'da toplamda 16 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi.

Kaliforniya'daki yangınlar ünlüleri de etkiledi: Dünya yıldızı evinin yandığını canlı yayında izledi! - 8

Etkilenen bölgelere yakın evleri bulunan ünlüler arasında Tom Hanks, Matt Damon, Steven Spielberg ve Hilary Swank yer alıyor.

Ayrıca, Beyonce, Jay-Z, Kim Kardashian, Lady Gaga ve Billie Eilish gibi isimlerin de komşu Malibu'daki yangınlardan etkilendiği bildirildi.

Kaliforniya'daki yangınlar ünlüleri de etkiledi: Dünya yıldızı evinin yandığını canlı yayında izledi! - 9

Yangın nedeniyle en az beş kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Bölgede bulunan en az 2 bin yapı ise alevler nedeniyle küle döndü.

Yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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