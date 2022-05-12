Kampanyasında çıplak göğüslere yer veren Adidas reklamı İngiltere'de yasaklandı

ÇOCUKLAR GÖREBİLİR

Olayı incelemeye alan ASA, (Reklam Standartları Kurumu) kampanyanın kadınları nesneleştirmediğine veya cinsellik içermediğine karar verdi. Ancak bu paylaşımın çocuklar tarafından görünebileceğini ve bu nedenle belli bir hedef kitle için farklı bir yöntemle paylaşılabileceğini belirtti.