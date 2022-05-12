Kampanyasında çıplak göğüslere yer veren Adidas reklamı İngiltere'de yasaklandı

Haberler - ntv.com.tr | 12.05.2022 - 11:06 - Son Güncelleme : 12.05.2022 - 11:10

Yeni kampanyasında çıplak kadınların göğüslerine yer veren Adidas reklamı İngiltere’de yasaklandı. Farklı bedenlerin farklı göğüslere sahip olduğunu gösteren reklamın bir kesim insanı rahatsız edebileceği düşünüldü.

Kampanyasında çıplak göğüslere yer veren Adidas reklamı İngiltere'de yasaklandı - 1

İngiltere, dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas’ın yeni reklamını yasakladı. İngiltere Reklam Standartları Kurumu, çıplak kadın göğüslerinin yer aldığı spor sutyeni reklamından birçok insanın rahatsız olabileceğini savundu.

Kampanyasında çıplak göğüslere yer veren Adidas reklamı İngiltere'de yasaklandı - 2

MARKANIN AÇIKLAMASI

Adidas reklam görselini Twitter hesabından paylaştı. Açıklamada ise “Tüm şekil ve büyüklükteki kadın göğsünün desteklenmesi ve rahat ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle yeni spor sütyeni koleksiyonumuzda 43 farklı model yer alıyor. Bu sayede herkes kendine uygun olanı bulabilecek” ifadeleri yer aldı.

Kampanyasında çıplak göğüslere yer veren Adidas reklamı İngiltere'de yasaklandı - 3

RAHATSIZ EDİCİ BULUNDU

Adidas’ın yayınladığı reklam, görüntülerin ‘açık’ ve ‘rahatsız edici’ olduğu gerekçesiyle 24 şikayet aldı. Bazı Twitter kullanıcıları kadın vücudunun objeleştirildiğini savunarak markayı eleştirdi.

Kampanyasında çıplak göğüslere yer veren Adidas reklamı İngiltere'de yasaklandı - 4

AMAÇLARI HERKESE HİTAP ETMEK

Marka, kadınların farklı meme büyüklüklerine ve göğüs genişliklerine sahip olduğunu ve bu nedenle herkese hitap edebilecek çeşitlikte modeller sunduklarını dile  getirdi.

Kampanyasında çıplak göğüslere yer veren Adidas reklamı İngiltere'de yasaklandı - 5

ÇOCUKLAR GÖREBİLİR

Olayı incelemeye alan ASA, (Reklam Standartları Kurumu) kampanyanın kadınları nesneleştirmediğine veya cinsellik içermediğine karar verdi. Ancak bu paylaşımın çocuklar tarafından görünebileceğini ve bu nedenle belli bir hedef kitle için farklı bir yöntemle paylaşılabileceğini belirtti.

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