Kampanyasında çıplak göğüslere yer veren Adidas reklamı İngiltere'de yasaklandı

Haberler - ntv.com.tr | 12.05.2022 - 11:06 - Son Güncelleme : 12.05.2022 - 11:10
İngiltere, dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas’ın yeni reklamını yasakladı. İngiltere Reklam Standartları Kurumu, çıplak kadın göğüslerinin yer aldığı spor sutyeni reklamından birçok insanın rahatsız olabileceğini savundu.
Adidas reklam görselini Twitter hesabından paylaştı. Açıklamada ise “Tüm şekil ve büyüklükteki kadın göğsünün desteklenmesi ve rahat ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle yeni spor sütyeni koleksiyonumuzda 43 farklı model yer alıyor. Bu sayede herkes kendine uygun olanı bulabilecek” ifadeleri yer aldı.
Adidas’ın yayınladığı reklam, görüntülerin ‘açık’ ve ‘rahatsız edici’ olduğu gerekçesiyle 24 şikayet aldı. Bazı Twitter kullanıcıları kadın vücudunun objeleştirildiğini savunarak markayı eleştirdi.
Marka, kadınların farklı meme büyüklüklerine ve göğüs genişliklerine sahip olduğunu ve bu nedenle herkese hitap edebilecek çeşitlikte modeller sunduklarını dile getirdi.
Olayı incelemeye alan ASA, (Reklam Standartları Kurumu) kampanyanın kadınları nesneleştirmediğine veya cinsellik içermediğine karar verdi. Ancak bu paylaşımın çocuklar tarafından görünebileceğini ve bu nedenle belli bir hedef kitle için farklı bir yöntemle paylaşılabileceğini belirtti.