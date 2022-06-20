Kanadalı yapımcı Paul Haggis'e İtalya'da cinsel tacizden ev hapsi

Haberler - Anadolu Ajansı | 20.06.2022 - 15:42

Oscar ödüllü Kanadalı film yapımcısı Paul Haggis, İtalya'da bir kadına cinsel tacizde bulunmak suçlamasıyla gözaltına alındı. "Allora Fest" isimli film festivali için Ostuni'ye giden Haggis'in, hakkındaki soruşturma boyunca ev hapsinde tutulacağı belirtildi.

Kanadalı yapımcı Paul Haggis'e İtalya'da cinsel tacizden ev hapsi - 1

İtalyan ANSA ajansının haberine göre; Kanadalı yapımcı Paul Haggis (69)  Puglia bölgesinde Ostuni kasabasında yabancı bir kadını kendisiyle cinsel ilişkiye girmesi için iki gün boyunca zorladı. Kadının şikayeti üzerine Haggis, gözaltına alındı.

Kanadalı yapımcı Paul Haggis'e İtalya'da cinsel tacizden ev hapsi - 2

Avukatı yoluyla açıklama yapan Haggis, tamamen masum olduğunu savundu.

Kanadalı yapımcı Paul Haggis'e İtalya'da cinsel tacizden ev hapsi - 3

"Allora Fest" isimli film festivali için Ostuni'ye giden Haggis'in, hakkındaki soruşturma boyunca ev hapsinde tutulacağı belirtildi.

Kanadalı yapımcı Paul Haggis'e İtalya'da cinsel tacizden ev hapsi - 4

Haggis, daha önce 2013 ve 2018'de iki ayrı hadisede yine cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Kanadalı yapımcı Paul Haggis'e İtalya'da cinsel tacizden ev hapsi - 5

Haggis, kendi yazıp yönettiği "Crash" filmiyle 2006 yılında "En iyi film" ve "En iyi senaryo" dallarında Oscar kazanmıştı.

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