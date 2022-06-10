Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan taburcu oldu

Haberler | 10.06.2022 - 11:47

Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan taburcu oldu. Kalkavan hastane odasında karelerini sosyal medyasından yayınladı.

Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan taburcu oldu - 1

Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan (59) taburcu olduğunu duyurdu.

Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan taburcu oldu - 2

Kilo almaya başlayan Kalkavan, doktoru ve sevgilisiyle birlikte çektirdiği fotoğrafları yayınladı.

Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan taburcu oldu - 3

Kalkavan, "En büyük dayanağım, hayat arkadaşım, aşkım Buğra Bahadırlı ile 3. kemoterapi sonrası. 1 haftalık yatışım sonrası eve dönüyorum" dedi.

Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan taburcu oldu - 4

44 kiloya kadar düşen ünlü oyuncu, kemoterapi tedavisinin üçüncü seansı için geçen hafta hastaneye yatmıştı.

Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan taburcu oldu - 5

Ünlü oyuncu hastalığı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu benim için yeniden doğuş. Yeni bir başlangıç. Kendimi doktorlarıma emanet ettim. İnsanlara da tavsiyem, internete girip bakmasınlar, hekimlere güvensinler" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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