Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan taburcu oldu

Haberler | 10.06.2022 - 11:47
Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan (59) taburcu olduğunu duyurdu.
Kilo almaya başlayan Kalkavan, doktoru ve sevgilisiyle birlikte çektirdiği fotoğrafları yayınladı.
Kalkavan, "En büyük dayanağım, hayat arkadaşım, aşkım Buğra Bahadırlı ile 3. kemoterapi sonrası. 1 haftalık yatışım sonrası eve dönüyorum" dedi.
44 kiloya kadar düşen ünlü oyuncu, kemoterapi tedavisinin üçüncü seansı için geçen hafta hastaneye yatmıştı.
Ünlü oyuncu hastalığı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu benim için yeniden doğuş. Yeni bir başlangıç. Kendimi doktorlarıma emanet ettim. İnsanlara da tavsiyem, internete girip bakmasınlar, hekimlere güvensinler" demişti.