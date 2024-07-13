Kanser tedavisi gören Prenses Kate, Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılacak
Aylar sonra geleneksel geçit töreni Trooping the Colour'da ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Prenses Kate, Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılacak.
İLK KEZ KAMUOYUNUN KARŞISINDA
Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.
Prenses Kate, kanser olduğunu açıklamasının ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Prenses, İngiltere'de düzenlenen geleneksel geçit töreni Trooping the Colour'a katıldı.