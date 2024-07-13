Kanser tedavisi gören Prenses Kate, Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılacak

Aylar sonra geleneksel geçit töreni Trooping the Colour'da ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Prenses Kate, Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılacak.

Kanser tedavisi gören Prenses Kate, Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılacak - 1

İLK KEZ KAMUOYUNUN KARŞISINDA

Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.

Prenses Kate, kanser olduğunu açıklamasının ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Prenses, İngiltere'de düzenlenen geleneksel geçit töreni Trooping the Colour'a katıldı.

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Kanser tedavisi gören Prenses Kate, Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılacak - 2

Kanser tedavisi devam eden Prenses Kate'in Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılıp katılmayacağı ise merak konusuydu.

Kanser tedavisi gören Prenses Kate, Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılacak - 3

Prenses'in, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen tenis turnuvasına katılacağı doğrulandı.

Daily Mail'in haberine göre; Prenses Kate, yarın Wimbledon erkekler finaline katılarak kazananın kupasını takdim edecek.

Kanser tedavisi gören Prenses Kate, Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılacak - 4

Kensington Sarayı, Galler Prensesi'nin ödülü Novak Djokovic veya Carlos Alcaraz'a takdim edeceğini duyurdu.

Galler Prensesi, geçen yıl finalde Novak Djokovic'i mağlup eden İspanyol Carlos Alcaraz'a kupasını takdim etmişti.

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