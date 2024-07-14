Kanser tedavisi gören Prenses Kate, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda

Bir süredir kanserle mücadele eden Galler Prensesi Kate Middleton, geleneksel geçit töreni Trooping the Colour'da ilk kez kamuoyunun karşısına çıkmasından günler sonra Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı.

Kanser tedavisi gören Prenses Kate, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda - 1

Uzun süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemde olan Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

Prenses, kanser olduğunu açıklamasının ardından ilk kez İngiltere'de düzenlenen geleneksel geçit töreni Trooping the Colour'da kamuoyunun karşısına çıkmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Kanser tedavisi gören Prenses Kate, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda - 2

Kanser tedavisi devam eden Prenses Kate, Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılarak ikinci kez kamuoyu karşısına çıktı.

Kanser tedavisi gören Prenses Kate, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda - 3

AYAKTA ALKIŞLANDI

Prenses, Novak Djokovic ile Carlos Alcaraz arasında oynanan şampiyonluk maçının başlamasından önce Kraliyet Locası'ndaki koltuğuna otururken ayakta alkışlandı.

Kanser tedavisi gören Prenses Kate, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda - 4

Kız kardeşi Pippa Matthews da Kraliyet Locası'nın ön sırasında yerini aldı. Locada Benedict Cumberbatch ve Tom Cruise gibi ünlü isimlerin yanı sıra; Rod Laver, Andre Agassi ve Stefan Edberg gibi eski Wimbledon şampiyonları da vardı.

Kanser tedavisi gören Prenses Kate, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda - 5

PRENSES CHARLOTTE, ANNESİNE EŞLİK ETTİ

Wimbledon'a kızı Prenses Charlotte ile katılan Kate Middleton, 2021 ABD Açık şampiyonu Emma Raducanu ve diğer genç İngiliz tenisçilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi selamladı.

Kanser tedavisi gören Prenses Kate, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda - 6

Wimbledon'da turnuvanın resmi renklerinden biri olan mor giymeyi tercih eden Prenses Kate, erkekler finalinde galip gelen Novak Djokovic veya Carlos Alcaraz'a ödülünü takdim edecek.

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