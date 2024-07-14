Kanser tedavisi gören Prenses Kate, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda
Bir süredir kanserle mücadele eden Galler Prensesi Kate Middleton, geleneksel geçit töreni Trooping the Colour'da ilk kez kamuoyunun karşısına çıkmasından günler sonra Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı.
Uzun süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemde olan Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.
Prenses, kanser olduğunu açıklamasının ardından ilk kez İngiltere'de düzenlenen geleneksel geçit töreni Trooping the Colour'da kamuoyunun karşısına çıkmıştı.