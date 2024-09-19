Kanser tedavisini tamamladı: Prenses Kate sessiz sedasız göreve döndü
Galler Prensesi Kate Middleton, mart ayından bu yana devam eden kanser tedavisinin sona erdiğini açıklamıştı. Prenses, sessiz sedasız kraliyet görevlerine geri döndü.
Uzun süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemde olan Galler Prensesi Kate Middleton 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Middleton, son durumuna ilişkin açıklama yaptığı açıklamada tedavisinin sona erdiğini açıkladı.
42 yaşındaki Prenses, kanser tedavisinin ardından resmi görevlerine geri döndü!