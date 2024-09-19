Kanser tedavisini tamamladı: Prenses Kate sessiz sedasız göreve döndü

Kanser yolculuğunun herkes için karmaşık, korkutucu ve öngörülemez olduğunu belirten Middleton, “Alçakgönüllülük, sizi daha önce hiç düşünmediğiniz bir şekilde kendi zayıf noktalarınızla yüz yüze getirir ve bununla birlikte her şeye yeni bir bakış açısı kazandırır. Bu zaman her şeyden önce William'a ve bana, çoğumuzun çoğu zaman hafife aldığı hayattaki basit ama önemli şeyler için düşünmeyi ve minnettar olmayı hatırlattı. Basitçe sevmek ve sevilmek.” ifadelerini kullandı.