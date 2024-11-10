Kanser tedavisini tamamlayan Prenses Kate ilk kez görüntülendi
Geçtiğimiz eylül ayında kanser tedavisinin sona erdiğini açıklayan Galler Prensesi Kate Middleton, ilk kez bir etkinlikte boy gösterdi.
TEDAVİSİ SONA ERDİ
Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.
Middleton, 9 Eylül'de tedavisinin sona erdiğini duyuran bir sosyal medya video mesajı yayınladı.
Sosyal medya hesabından video yayınlayarak, "Galler Prensesi Catherine'den mesaj" notuyla açıklama yapan Middleton, "Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son dokuz ay bizim için bir aile olarak inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir ve biz fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda gezinmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık.” dedi.