Kanser tedavisini tamamlayan Prenses Kate ilk kez görüntülendi

Geçtiğimiz eylül ayında kanser tedavisinin sona erdiğini açıklayan Galler Prensesi Kate Middleton, ilk kez bir etkinlikte boy gösterdi.

Kanser tedavisini tamamlayan Prenses Kate ilk kez görüntülendi - 1

TEDAVİSİ SONA ERDİ

Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.

Middleton, 9 Eylül'de tedavisinin sona erdiğini duyuran bir sosyal medya video mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından video yayınlayarak, "Galler Prensesi Catherine'den mesaj" notuyla açıklama yapan Middleton, "Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son dokuz ay bizim için bir aile olarak inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir ve biz fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda gezinmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık.” dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Kanser tedavisini tamamlayan Prenses Kate ilk kez görüntülendi - 2

Galler Prensesi, kanser tedavisi gördükten sonra ilk kez bir etkinlikte boy gösterdi.

Kanser tedavisini tamamlayan Prenses Kate ilk kez görüntülendi - 3

Prenses, eşi Prens William ile Royal Albert Hall'da düzenlenen Anma Festivali'ne (Festival of Remembrance) katıldı. 

Ünlü çifte, Kral Charles, Prenses Anne ve eşi Timothy Laurence eşlik etti.

Kanser tedavisini tamamlayan Prenses Kate ilk kez görüntülendi - 4

42 yaşındaki Prenses, görkemli etkinlikte siyah bir takım giymeyi tercih etti.

Kanser tedavisini tamamlayan Prenses Kate ilk kez görüntülendi - 5

Öte yandan, Prens William, eşinin tedavi gördüğü dönemi hayatının "en zor yılı" olarak tanımladı. Prens William, Güney Afrika ziyaretinin sonunda hem eşine hem de babasına kanser teşhisi konulmasıyla ilgili konuştu.

42 yaşındaki Prens "Korkunç dönemdi. Muhtemelen hayatımın en zor yılıydı. Bu yüzden, her şeyin üstesinden gelmeye ve her şeyi yolunda gitmesini sağlamaya çalışmak gerçekten zordu" ifadelerini kullandı.

Buckingham Sarayı, şubat ayında Kral Charles'ın kanser olduğunu ve tedaviye başlayacağını duyurdu. Sadece altı hafta sonra, Galler Prensesi'nin kemoterapi gördüğü duyuruldu.

Kanser tedavisini tamamlayan Prenses Kate ilk kez görüntülendi - 6

Kral Charles, kraliyet görevlerine geri döndü, Prenses de kemoterapi tedavisini tamamladı.

Prens William "Böyle bir şeyle başa çıkabildikleri için karımla ve babamla gurur duyuyorum ama ailemiz için zor bir dönem oldu" dedi.

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