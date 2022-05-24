Kansere yakalanan Billur Kalkavan: Yeniden doğuş yeni bir başlangıç

Haberler | 24.05.2022 - 14:53
Oyuncu Billur Kalkavan akciğer kanserine yakalandığı ve 1.5 aydır tedavi gördüğü ortaya çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Kemoterapi tedavisi gören ve saçları dökülen Kalkavan, hastalığının gördüğü corona virüs tedavisi sonrası teşhis edildiğini söyledi.
Ünlü oyuncu, "Ocak ayında Covid olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu. Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. ‘Cpvid hasar bırakıyor’ diyorlardı, ben de öyle sandım. Doktora gittim ve bir film çekildi. Süreç öyle başladı" dedi.
"Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler" diyen ünlü Kalkavan, "Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi oluyorum. Bir anlamda koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik" diye konuştu.
Kalkavan, bu süreci yeni bir başlangıç olarak gördüğünü söyleyerek, "Bende de hata vardı, son dönemde kendimi ihmal etmiştim" açıklamasında bulundu.
Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama bu benim için yeniden doğuş. Yeni bir başlangıç. Kendimi doktorlarıma emanet ettim. İnsanlara da tavsiyem, internete girip bakmasınlar, hekimlere güvensinler."
Kalkavan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise, Hamdi Alkan'ım ziyaretime geldi ve izin istedi 'Paylaşabilir miyim' diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum valla çok mutlu oldum allah razı olsun. Ben fotoyu biraz düzelttim ama kusura bakmayın. Bir ricam var, lütfen aramayın mesaj atın çok yoruluyorum"