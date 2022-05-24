Kansere yakalanan Billur Kalkavan: Yeniden doğuş yeni bir başlangıç

Ünlü oyuncu, "Ocak ayında Covid olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu. Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. ‘Cpvid hasar bırakıyor’ diyorlardı, ben de öyle sandım. Doktora gittim ve bir film çekildi. Süreç öyle başladı" dedi.