Kansere yakalanan futbolcu Sebastien Haller: Annem kahroldu

28 yaşındaki futbolcu, "Düşündüğüm ilk şey sadece 10 gündür Borussia Dortmund'da olmam ve henüz hiç oynamamış olmamdı. Bu transfer için çok şey yapmıştık. Herkes mutluydu ve gerçekten sahaya çıkmak istemiştim. Benim için 30 milyon euro ödediler ve aylarca oynayamayacağım. Böyle düşününce iyi bir anlaşma gibi durmuyor ama daha fazla düşününce bu konuda elinizden bir şey gelmeyeceğini görüyorsunuz. Böyle bir şeyden kaçınamazsınız ya da bunu değiştiremezsiniz" dedi.